Doch nicht schlimmer verletzt: Werder-Verteidiger Milos Veljkovic. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Aufatmen bei Milos Veljkovic! Der Innenverteidiger des SV Werder, der im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg kurz vor Schluss mit Adduktorenproblemen ausgewechselt werden musste, hat sich nicht schlimmer verletzt. Das gaben die Bremer am Sonntagvormittag bekannt.

„Eine MRT-Untersuchung am Morgen ergab, dass kein struktureller Schaden vorliegt“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung des Vereins. Veljkovic werde demnach in der bevorstehenden Länderspielpause auch zur serbischen Nationalmannschaft reisen und sich dort weiteren Behandlungen unterziehen können. Werder Bremen verkündete zudem, dass auch alle anderen zum Einsatz gekommenen Spieler die Partie gut überstanden hätten.