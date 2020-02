Davie Selke stand direkt in Werders Startelf. (nordphoto)

Es gab gleich mehrere Dinge, die Werder im Vorfeld Mut machen konnten. Florian Kohfeldt hatte als Cheftrainer zuvor alle vier Partien gegen den FC Augsburg gewonnen. Last-Minute-Einkauf Davie Selke hatte sein erstes Bundesliga-Tor in Augsburg erzielt. Und überhaupt haben die Bremer gegen den FCA eine positive Gesamtbilanz bei elf Siegen aus 22 Spielen. Doch es half alles nichts: Werder kassierte am Sonnabendnachmittag eine 1:2-Niederlage in Augsburg und verlor damit weiter an Boden im Abstiegskampf.

Vor dem Spiel stand erst einmal die Frage im Mittelpunkt, ob Zugang Selke einen Tag nach seiner Verpflichtung direkt zur Startelf gehört. Das tat er, doch nach Veröffentlichung der Aufstellung stand plötzlich noch ein anderer Angreifer im Mittelpunkt: Nick Woltemade. Der 17-Jährige gab sein Bundesliga-Debüt und wurde damit zum jüngsten Spieler der Werder-Geschichte. Woltemade spielte rechte Außenstürmer, Selke besetzte das Zentrum, Rashica kam über links.

Hinten bildete Ömer Toprak, Kevin Vogt und Niklas Moisander erwartungsgemäß eine Dreierkette. Ohne etatmäßige Außenverteidiger im Kader bekleideten Maximilian Eggestein und Leonardo Bittencourt die Außenpositionen. Dazu kamen Nuri Sahin und Davy Klaassen im Mittelfeld, Kohfeldt setzte also auf ein 3-4-3-System.

Doppeltes Glück

Die Bremer Dreierkette stand von Anfang an gut. Augsburg hatte zunächst mehr vom Spiel, fand aber keine Lücke. Nur noch einer Einzelaktion von Ruben Vargas wurde es einmal gefährlich, doch Werder-Torwart Jiri Pavlenka parierte den Weitschuss stark (19.). Kurz danach hatten die Gäste, die in der bisherigen Saison eher vom Pech verfolgt wurden, gleich zweimal Glück. Zunächst traf Augsburg nach einer Ecke, doch Schiedsrichter Marco Fritz gab den Treffer wegen eines leichten Remplers von Florian Niederlechner gegen Eggestein nicht (20.).

Dann lag der Ball auf der Gegenseite im Netz, allerdings hatte ihn kein Bremer dorthin befördert, sondern ein Augsburger (23.). Nach einem herrlichen Steilpass von Sahin war Selke im richtigen Moment in die Tiefe gestartet und scheiterte an Andreas Luthe, der den verletzten FCA-Stammkeeper Tomas Koubek ersetzte. Dass Werder trotzdem zum 1:0 kam, lag an Jeffrey Gouweleeuw, der beim Klärungsversuch seinen Teamkollegen Tin Jedvaj anschoss, von dem der Ball ins Tor prallte.

Kurios: Es war Werders zweiter Rückrundentreffer, und beide fielen durch Eigentore. Die Führung verlieh den Bremern mehr Sicherheit. Zumindest im Ansatz kombinierten sie ganz gut, aber zum Abschluss kamen sie nicht. Dennoch war Selke vorne ein belebendes Element. Immer wieder lief er die Augsburger Verteidiger an und machte ihnen das Leben schwer. Dazu war der neue Stürmer eine wichtige Anspielstation und sorgte für mehr Tiefe im Werder-Spiel.

Bartels kommt für Woltemade

Da Augsburg in der Offensive völlig ideenlos agierte, war der 1:0-Vorsprung bis zur Halbzeit nicht gefährdet. Im zweiten Durchgang erzeugten die Gastgeber zunächst mehr Druck, doch die Bremer Abwehr stand weiterhin sicher. In der 58. Minute war dann Woltemades Debüt beendet. Der Youngster hatte sich insgesamt gut eingefügt, mit einem frechen Hackentrick für Aufsehen gesorgt, aber in einigen Situationen auch noch zu viel Respekt gezeigt. Für Woltemade kam Fin Bartels.

Werder kam nun jedoch zu selten nach vorne und gab die Spielkontrolle komplett ab, der Augsburger Ausgleich lag in der Luft. Ein Treffer von Vargas zählte wegen Abseits zu Recht nicht (61.). Wenig später schoss Marco Richter am Tor vorbei (63.). Aber in der 67. Spielminute hatten die Bremer ihr Glück schließlich aufgebraucht. Nach einem langen Ball drang Niederlechner in den Strafraum ein, wo er von Toprak gestellt wurde. Augsburgs bester Torschütze hielt einfach drauf und Toprak fälschte den Ball unhaltbar für Pavlenka ab - der 1:1-Ausgleich für die Gastgeber war verdient.

In der zweiten Hälfte enttäuschte Werder vollends, der Mannschaft fehlten der Mut und die Ideen im Spiel nach vorne. In der 80. Minute brachte Kohfeldt Christian Groß für Sahin und stellte auf eine Viererkette um, doch nun wirkte die Bremer Defensive noch unsortierter. In der 82. Minute ging alles zu schnell für die Gäste: Gouweleeuw passte, Alfred Finnbogason legt den Ball clever ab und Vargas vollstreckte freistehend zum 2:1. Werder lag nun endgültig am Boden. Mit Josh Sargent für Bittencourt kam noch ein zusätzlicher Stürmer, doch ein Aufbäumen blieb aus. Die Bremer kassierten somit eine weitere ganz bittere Pleite und haben nun schon neun Punkte weniger auf dem Konto als der vermeintliche Mitkonkurrent Augsburg.