Ömer Toprak (l.) hat sichtlich Schmerzen - längere Zeit sollte er allerdings nicht ausfallen. (nordphoto.GmbH / gumzmedia)

4:1 gegen Hertha BSC gewonnen, doch sorgenfrei war der SV Werder Bremen nach dem Erfolg am Samstag in Berlin nicht. Davie Selke und Ömer Toprak wurden verletzt ausgewechselt, Kevin Möhwald stand kurzfristig erst gar nicht im Kader. Immerhin konnte der Club am Tag nach dem Spiel bei allen dreien leichte Entwarnung geben.

Am heftigsten hatte es Ömer Toprak bei einem Foul von Matheus Cunha erwischt. Die Diagnose: schwere Stauchung im Sprunggelenk, teilte der SV Werder Bremen am Sonntagnachmittag mit. Davie Selke hatte sich derweil bei einem Zweikampf eine schwere Muskelprellung im Oberschenkel zugezogen.

Beides schmerzhafte Angelegenheiten, Werder geht aber nicht von einem längeren Ausfall aus. Dass Toprak und Selke am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Schalke 04 schon wieder spielen können, sei nicht ausgeschlossen. Dann wird auch Kevin Möhwald zurückerwartet. Der Mittelfeldspieler war wegen Adduktorenproblemen, die im Abschlusstraining am Freitag aufgetreten waren, gegen Hertha BSC ausgefallen.