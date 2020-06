Davy, der Erlöser: Werders-Vizekapitän Klaassen erzielte in Paderborn zwei schöne Tore. (dpa)

Völlig egal, wie viel Häme und Kritik ihm begegnete vor diesem Kellerduell in Paderborn: Florian Kohfeldt ging erhobenen Hauptes in eines der wichtigsten Werder-Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte. Auch nach dem mittelmäßigen Auftritt zuletzt bei der Niederlage gegen Wolfsburg änderte er seine Startelf nur auf einer Position, brachte den genesenen Milot Rashica für Philipp Bargfrede. Er vertraute also wieder auf all die Osakos und Sargents, die in dieser schwachen Saison so oft enttäuscht hatten. Und als Kohfeldt kurz vor dem Anpfiff erklärte, Werder sei natürlich noch zu retten, war ihm die Skepsis einer breiten Masse gewiss. Doch was dann folgte, änderte zumindest für den Moment sehr viel: Ein verdienter 5:1-Sieg in diesem Druck-Spiel, dem „allerwichtigsten Spiel, das wir uns vorstellen können“, wie Manager Frank Baumann vorher gesagt hatte.

Schöne Tore, aggressive Zweikämpfe: Werder präsentierte sich über weite Strecken wie verwandelt, hatte bis zur eigenen Führung aber durchaus mit sich zu kämpfen. Nach nur 30 Sekunden lud Kevin Vogt den Gegner mit einem krassen Fehlpass zum Kontern ein, nach nur zwei Minuten flog die erste gefährliche Ecke der Paderborner in Werders Strafraum. Selbst Kapitän Niklas Moisander ermöglichte dem Tabellenletzten mit einem unnötigen Ballverlust an der Mittellinie eine gefährliche Kontersituation. Als dann auch noch Rashica einen Elfmeter für Werder verschoss (18. Minute), nach einem Handspiel von Collins, schienen die Nerven in diesem Alles-oder-nichts-Spiel im Tabellenkeller blank zu liegen. Torwart Leopold Zingerle parierte den Schuss, es war bereits der dritte verschossene Strafstoß der Bremer in dieser ersten Saison ohne den einst so sicheren Schützen Max Kruse. Insgesamt war es übrigens der 74. vergebene Werder-Strafstoß in der Bundesligageschichte, kein Verein vergab hier jemals mehr.

Traumtor von Klaassen

Doch die Erlösung für Bremen folgte nur knapp zwei Minuten später, und wie! Davy Klaassen wuchtete einen Kopfball nach Flanke von Theo Gebre Selassie ins Tor, ein traumhafter Treffer ins lange Eck aus zwölf Metern. Werder kämpfte nun um eine frühe Vorentscheidung. In der Abwehr blockte Vogt einen starken Schuss des Bundesligadebütanten Rumpf in höchster Not, kurz darauf, in der 34. Minute, verpasste Strohdiek nach einer gefährlichen Ecke nur knapp den Ausgleich.

Doch Werder hielt auch diesem Druck stand und erhöhte auf 2:0: Wie schon bei der Entstehung des Elfmeters tankte sich Josh Sargent durch den Strafraum, seinen Schuss parierte Leopold stark – doch direkt vor dem Torhüter lauerte Osako und schob den Abpraller ins Tor (34.). Noch vor der Halbzeitpause schoss Klaassen sogar eine 3:0-Führung heraus, so hoch hatte Werder in der ganzen Bundesligasaison noch nie vorne gelegen: Einen Freistoß von Rashica köpfte Milos Veljkovic in die Mitte, dort nagelte Klaassen den Ball ins Tor (39.). Es war sein erster Doppelpack in der Bundesliga und sein sechstes Saisontor – alle erzielte der Niederländer kurioserweise auswärts.

Pizarro auf der Tribüne

Nach der Pause ergab sich jedoch ein anderes Bild: Hatte Kohfeldt auf dem Weg in die Kabine noch alle Spieler bei schönstem Sonnenschein abgeklatscht, drohte Werder in der zweiten Hälfte zunächst baden zu gehen. Das lag an nun viel stärkeren Paderbornern, die durch Michel zum Beispiel den Pfosten trafen (50.), aber vor allem lag es auch am Regen, der nun sehr stark vom Himmel drosch und den Platz veränderte. Aus dem an sich klaren 3:0 wurde nun eine hektische Regenschlacht, die ausgerechnet Maxi Eggestein jedoch frühzeitig wieder beruhigte: Nach einem feinen Konter über Klaassen und Sargent traf der Mittelfeldspieler mit seinem erlösenden ersten Saisontor zum 4:0 für Werder (59.). Vier Tore nach einer Stunde Spielzeit – was für ein Bremer Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Da klatschte auch Torjäger-Legende Claudio Pizarro auf der Tribüne Beifall. Der Routinier war als Motivator in Paderborn dabei, saß aber noch nicht auf der Bank, weil er zuvor laut Kohfeldt „nicht mal eine komplette Einheit mit der Mannschaft trainiert hatte“. Doch weil er sich mit Druckspielen auskenne wie kein anderer Bremer, wollte der Trainer Pizarro unbedingt dabei haben. Geschadet hat das offenbar nicht. Im Gegensatz zu Pizarro saß Niclas Füllkrug auf der Bank, der Stürmer gehörte erstmals seit seinem im September erlittenen Kreuzbandriss wieder zum Bremer Kader.

Comeback von Füllkrug

Auch wenn Paderborn nach 66 Minuten durch Sabiri auf 1:4 verkürzte (natürlich wieder ein Bremer Gegentor nach einer Ecke), fiel das wichtigere Tor später in Düsseldorf: Dort traf Dortmund zur 1:0-Führung, weshalb Werder nun tatsächlich und endlich punktgleich mit der Fortuna in der Tabelle rangiert, beide mit 28 Punkten und einer nur leicht unterschiedlichen Tordifferenz zum Vorteil der Düsseldorfer. Da strahlte nicht nur der gesamte Werder-Tross, sondern auch wieder die Sonne über dem menschenleeren Paderborner Stadion.

Nach 77 Minuten durfte übrigens Füllkrug sein Comeback feiern, er kam für Osako ins Spiel – seine ersten Bundesligaminuten seit dem 2:1-Sieg von Werder am vierten Spieltag und damit ein weiterer Schub für Bremen im Abstiegskampf. Füllkrug sah früh die Gelbe Karte und hätte fast noch Gelb-Rot gesehen. Aber das blieb ihm und Werder erspart. Füllkrug steht damit also auch für das Heimspiel am Dienstag gegen den FC Bayern München zur Verfügung. Mehr noch: In der Nachspielzeit traf Füllkrug zum umjubelten 5:1 für Werder, mit einem schönen Linksschuss flach ins lange Eck. Was für ein schöner Nachmittag für Bremen!