Zwischen Gladbach und Köln wurde das erste Geisterspiel der Bundesliga-Historie ausgetragen. Trotz des Versammlungsverbots fanden sich Hunderte Fans vor der Arena ein. (dpa)

Letztlich war die Absage nicht mehr entscheidend. Wenige Stunden nachdem Bremens Innensenator Ulrich Mäurer verfügt hatte, dass das für Montag geplante Bundesliga-Spiel zwischen Werder und Leverkusen nicht ausgetragen werden darf, sagte die Deutsche Fußball Liga (DFL) doch noch den kompletten Spieltag ab. Mäurers Entscheidung könnte allerdings trotzdem noch einmal wichtig werden. Aktuell erscheint wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus eher ein Saisonabbruch wahrscheinlich, aber die DFL und viele Vereine haben noch die Hoffnung, dass die Saison irgendwann zu Ende gespielt werden kann. Sollte das tatsächlich möglich sein, würden womöglich wieder Spiele ohne Zuschauer angesetzt werden. In Bremen aber hat sich der Innensenator bereits klar positioniert: „Ich bin kein Freund dieser Geisterveranstaltungen“, sagte Mäurer.

Ist es also überhaupt noch vorstellbar, dass im Weserstadion ein Werder-Spiel ohne Zuschauer stattfindet? Werders Präsident und Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald glaubt daran. „Das ist für jedes Heimspiel eine Einzelentscheidung“, sagte er. „Die Absage für das Leverkusen-Spiel war aufgrund der konkreten Erkenntnislage nachvollziehbar. Es ist offen, ob das dann bei einem möglichen Geisterspiel zu einem späteren Zeitpunkt wieder der Fall ist.“

Hunderte Fans in Gladbach

Beim ersten Geisterspiel der Bundesliga-Historie zwischen Gladbach und Köln hatten sich trotz des Verbots Hunderte Fans vor der Arena eingefunden. Die Gladbacher Spieler zogen nach ihrem Sieg sogar auf den Oberrang hinter der Tribüne, um mit den Anhängern zu feiern. Beim Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Dortmund waren bis zu 1000 Fans vor dem Stadion. Werder hatte nach diesen Eindrücken an seine Fans appelliert, sich nicht am Weserstadion einzufinden, als noch alle davon ausgingen, dass gegen Leverkusen gespielt wird.

Bei der Sicherheitsbesprechung zum Spiel kamen Vertreter der Polizei und des Vereins trotzdem zu dem Schluss, dass bis zu 2000 Menschen zu erwarten seien. Bekanntlich sind in Bremen zur Coronaprävention derzeit aber nur Veranstaltungen mit maximal 1000 Teilnehmern erlaubt. „Die Fans werden sich weder an den Appell noch an die Verbotsverfügung über Veranstaltungen und Versammlungen halten“, sagte Innensenator Mäurer. Auch Platzverweise und Absperrungen rund ums Stadion könnten die Gefahr nicht bannen. Zudem bestehe eine erhöhte Infektionsgefahr für die eingesetzten Polizisten.

Kein Vorwurf an die Ultras

Wichtig war Hess-Grunewald, nicht allein den Ultras die Schuld zu geben. „Es ging um die gesamte Breite der Fanszene. Es gab Bekundungen von Fanklubs und Hinweise, dass Schaulustige kommen. Die Ultras hätten eher ihren Boykott der Montagsspiele deutlich gemacht und wären dem Spiel fern geblieben.“ Die Absage sei die einzige Option gewesen. „Sonst hätte man den Infektionsschutz konterkariert“, sagte Hess-Grunewald. „So gab es keinen Anlass mehr, am Montagabend zum Osterdeich zu kommen, außer man geht mit seinem Hund spazieren.“

Am Montag trifft sich nun die DFL zu einer Mitgliederversammlung. Dabei wird es auch darum gehen, ob und wie die Saison zu Ende gespielt werden kann. Geisterspiele sind zumindest eine Option. Trotz der bisherigen Erfahrungen würde Hess-Grunewald im Falle eines Spiels ohne Zuschauer voll auf die Vernunft der Fans setzen: „In der Absage des Leverkusen-Spiels sehe ich keine Absage für alle möglichen Geisterspiele in Bremen. Ich glaube, dass sich die Situation noch verändern kann, und habe auch großes Vertrauen in unsere Fans insgesamt, weil sie sich in den vergangenen Jahren immer sehr verantwortungsvoll gezeigt und die notwendige Sensibilität an den Tag gelegt haben.“