Das Ergebnis war deutlich, mit 0:3 unterlag Werder am Sonnabend RB Leipzig. In einem exklusiven Ausschnitt des Rasenfunk-Podcasts für WK Flutlicht diskutiert Moderator Max-Jacob Ost mit Uwe Bremer (Berliner Morgenpost) und Mischa (zerstreuung-fussball.de) über die Bremer Darbietung, für Ost stand dabei fest: „In den körperlich geführten Zweikämpfen hat man die Unterschiede gesehen.“ Werder versuchte, Werder wollte, gegen die starken Leipziger habe es für die dezimierten Gastgeber aber kaum ein Mittel gegeben. „Es war kein schlechtes Spiel, aber Werder-untypisch, weil man den Gegner hat kommen lassen - bei den Verletzten ist das aber auch nachvollziehbar“, sagte Ost. „Josh Sargent und Benjamin Goller haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht, was ging.“

Natürlich war das Lazarett der Grün-Weißen eines der Hauptthemen des Trios. „Werder hängt personell extrem in den Seilen, das ist schon krass“, hielt Uwe Bremer fest und formulierte direkt ein Ziel für den Rest der Hinrunde. „Es wird darum gehen, nicht weiter abzurutschen und größeren Schaden zu vermeiden.“ Nur so könne der Traum von Europa weiter am Leben erhalten werden.

Für seinen Gesprächspartner Mischa sieht die Lage anders aus, er hält den Bremer Kader nach eigener Aussage ohnehin für überschätzt und sieht daher kaum Möglichkeiten auf das internationale Geschäft. „Mir fehlen im Vergleich zu anderen Europapokalanwärtern die besonders Spieler“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass Werder in der Rückrunde eine Serie starten und aufholen könnte, was sie jetzt aufgrund der Verletztenmisere liegen lassen werden.“

Besonders irritiert zeigte sich Mischa von der Spielweise Davy Klaassens, der ihm in den vergangenen drei Partien negativ aufgefallen war. Gegen Augsburg sei der Niederländer im Gerangel mit Stephan Lichtsteiner viel zu leicht zu Boden gegangen, bei Union Berlin vor dem ersten Strafstoß ebenfalls. Nun kam gegen Leipzig noch der Ellenbogen-Schlag hinzu. „Bremen ist eine sehr sympatische Mannschaft, vielleicht braucht es da auch so jemanden“, sagte Mischa. „Aber irgendwie hatte ich es nicht auf dem Schirm, dass Klaassen für solche Aktionen zuständig ist.“

