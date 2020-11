"Wir sind darüber regelmäßig im Austausch mit den Verantwortlichen des FC Bayern": Werders Sportchef Frank Baumann. (dpa)

Das Lob von Karl-Heinz Rummenigge für die Arbeit des SV Werder wurde in dieser Woche bundesweit verbreitet und auch beim Bremer Bundesligisten mit Freude registriert. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern hatte im WESER-KURIER davon geschwärmt, dass Werder „eine sehr gute Adresse für Talente“ sei und er sich deshalb vorstellen können, dass die Münchner „auch in Zukunft das eine oder andere Talent mal wieder an Bremen verleihen werden“, wie zuletzt bei Marco Friedl erfolgreich praktiziert, bevor Werder den Abwehrspieler dann sogar kaufte.

Am Freitag äußerte sich nun auch Frank Baumann zu Rummenigges Aussagen. „Uns freut das Lob“, sagte Werders Geschäftsführer, „und wir hatten ja auch einige gute Beispiele von jungen Spielern, die hier zu Bundesligaspielern wurden und eine sehr gute Entwicklung genommen haben. Diese Spieler haben dann den nächsten Schritt zu einem größeren Klub gemacht oder spielen noch hier bei uns eine sehr wichtige Rolle.“

„Wir kennen die Spieler bei Bayern“

An weiteren Leihgeschäften oder Transfers mit dem FC Bayern sind sie auch bei Werder stark interessiert, versicherte Baumann: „Die Bayern haben im Nachwuchsbereich in den vergangenen Jahren extrem aufgerüstet und dort viele gute und spannende Spieler verpflichtet.“ Weil es beim Rekordmeister aber bekanntlich besonders schwer sei, als Talent dann auch den Sprung in die Profi-Mannschaft zu schaffen, schaue Werder sehr genau auf die Jugendspieler des FC Bayern. „Wir kennen die Spieler dort und ich möchte nicht ausschließen, dass es in den nächsten Jahren zu Leihgeschäften oder Verpflichtungen von Spielern kommt“, sagte Baumann, „die jungen Spieler sind dort alle sehr gut ausgebildet und verfügen über eine hohe Qualität. Deshalb sind wir darüber auch regelmäßig im Austausch mit den Verantwortlichen des FC Bayern. Wenn sich die für alle Seiten etwas Passendes ergibt, werden wir es machen.“