Für Dieter Eilts liegt das Bremer Problem vor allem im Kopf. (nordphoto)

Beim Heimspiel gegen Schalke konnten in den ersten 60 Minuten alle deutlich erkennen, dass Werder ein großes Problem hat. Damit meine ich nicht, dass die Spieler individuelle Fehler in der Defensive machen, die zu Gegentoren führen und so wichtige Punkte kosten. Ich meine damit auch nicht, dass Großchancen nicht verwertet werden oder dass die Mannschaft nach diesem Spieltag punktgleich mit dem 16. Tabellenplatz, sprich Relegationsplatz, ist. Ich meine damit, dass die letzten Ergebnisse Spuren hinterlassen haben.

Seit nunmehr acht Spielen ist Werder in der Bundesliga sieglos und dies macht sich in den Köpfen der Profis bemerkbar. Nach solch einer Serie verlierst du als Spieler Selbstvertrauen und beginnst zu zweifeln. Du gehst nicht mehr in ein Spiel und willst es gewinnen, sondern du gehst in ein Spiel und willst es nicht verlieren.

Am Sonnabend waren genau diese Zweifel zu erkennen. Es wurde deutlich, dass die Mannschaft ein mentales Problem hat. Sie ist in den ersten 60 Minuten nicht mit der Überzeugung, der Zielstrebigkeit in die Situationen gegangen, die notwendig ist, wenn man das Spiel gewinnen will. Das soll nicht heißen, dass sie nicht wollte, aber sie war nicht von sich überzeugt.

Schaut man sich beispielsweise die Kontermöglichkeiten an, ist deutlich zu erkennen, dass kaum ein Konter ansatzweise mit der notwendigen Schnelligkeit, Präzision, dem erforderlichen Mut und Risiko gespielt wurde, wie es in den Spielen zuvor häufig zu sehen war. Auch vorher haben die Konter nicht immer zum Erfolg geführt, wurden aber oft zielstrebig zum Abschluss gebracht.

Der Torabschluss ist für mich der zweite Punkt, der deutlich gemacht hat, dass gegen Schalke die Zielstrebigkeit und das Vertrauen in die eigene Stärke, die eigenen Fähigkeiten fehlte. In der ersten Halbzeit kam nur Maximilian Eggestein zu einem wirklich gefährlichen Abschluss und prüfte den Schalker Torwart Nübel. Ansonsten wurde immer noch einmal abgespielt und nicht mutig abgeschlossen. Teilweise kam es nicht einmal mehr zum Abschluss und die Schalker konnten den Ball erobern.

Dieses Zögern beim Abschluss wurde auch beim Pressing sichtbar. Es gab anfangs kaum Situationen, in denen Werder den Spielaufbau mit aller Konsequenz störte und versucht hat, in Ballbesitz zu kommen. Statt aktiv den Gegner zu bearbeiten, zog sich Werder zurück und blieb teilweise passiv. Gerade dieses Zögerliche, diese Passivität im Defensiv- und Zweikampfverhalten führte dann zum ersten Gegentor und brachte Werder auf die Verliererstraße.

Erst nach dem 0:2, als eigentlich schon alles verloren war, und der Einwechslung Claudio Pizarros spielte Werder in allen Bereichen mutiger, zielstrebiger, aggressiver. Die Spieler fingen an, sich gegen die Niederlage zu wehren. Sie suchten die Zweikämpfe, setzten den Gegner unter Druck und wagten Torabschlüsse. Leider war dieser Wandel im Spiel zu spät und führte nicht mehr zum gewünschten Erfolg.

Ich hoffe, dass der Mannschaft in den letzten Minuten gegen Schalke klar geworden ist, dass sie diesen Mut, diese Aggressivität und Zielstrebigkeit braucht, wenn sie die nächsten Spiele erfolgreich gestalten will. Angst und Passivität werden ihr nicht helfen, aus dieser Situation herauszukommen. Ich drücke ihr dafür die Daumen.

Zur Person

Dieter Eilts (54)

schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. Der Ehrenspielführer der Bremer, Europameister von 1996 und ehemalige U 21-Nationaltrainer schaut bei Werders Spielen in dieser Saison genau hin und analysiert die Leistungen der Mannschaft.