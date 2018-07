Jan Matousek hat im Testspiel am vergangenen Sonntag bei Werder offensichtlich mächtig Eindruck hinterlassen. Das 20-jährige Mittelfeldtalent, das kurz vor Schluss der Partie den 1:1-Ausgleich für FK Pribram gegen die Bremer erzielte, ist laut Pribram-Coach Josef Csaplar direkt mal auf dem Radar der Grün-Weißen gelandet. „Er wurde von Werder kontaktiert“, berichtet Csaplar in einem Interview mit dem tschechischen Sportportal „Sport.cz“.

Matousek war in der vergangenen Saison einer der Top-Spieler in der zweiten tschechischen Liga, für Pribram erzielte er elf Treffer und bereitete vier weitere vor. Mit seinen starken Leistungen hat der Youngster in Tschechien aber auch im Ausland das Interesse geweckt. Nichtsdestotrotz sei Pribram nicht gezwungen, Matousek in diesem Sommer zu verkaufen, so Csaplar. Laut dem Coach sei es für Spieler und Klub besser, wenn sich Matousek erst einmal bei Pribram weiterentwickeln würde, um dann irgendwann gut vorbereitet zu einem größeren Klub zu wechseln.

Werder hatte unlängst verkündet, dass im Mittelfeld noch zwei Spieler für die neue Saison geholt werden sollen. Einer mit einem etwas defensiverem Schwerpunkt und einer eher für die Kreativabteilung. Matousek wäre letzteres – aber auch ein Wagnis, da der 20-Jährige erst am Anfang seiner Entwicklung steht und die tschechische zweite Liga im Vergleich zur deutschen Bundesliga natürlich kein Gradmesser für die Leistungsfähigkeit ist.