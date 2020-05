Johan Mina zeigte überragende Leistungen in der ecuadorianischen U17-Nationalmannschaft. (imago images)

Sein Vorname weckt Erinnerungen an einen ganz großen Spieler der Werder-Geschichte, seine Vita ähnelt einer anderen grün-weißen Legende: Johan Mina. Mina ist ein Sturmtalent aus Ecuador, das gerade selbst einen Wechsel zu Werder ins Gespräch gebracht hat. Am Freitag wurde Mina 18 Jahre alt und darf somit jetzt einen Profivertrag im Ausland unterschreiben. Als er bei Instagram gefragt wurde, wohin er denn wechselt, antwortete Mina mit einem Handyvideo, aufgenommen im Weserstadion bei einem Werder-Spiel. Wenig später löschte er die Story wieder.

Hat sich der Junioren-Nationalspieler Ecuadors also digital „verplappert“? Zumindest auf die Schnelle wird er nicht nach Bremen wechseln. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir zeitnah einen Transfer bekannt geben“, sagt Frank Baumann auf WESER-KURIER-Nachfrage. Wegen der Corona-Krise ist eben aktuell Zurückhaltung geboten. Den Namen Johan Mina möchte Werders Sportchef nicht kommentieren. Zu Gerüchten äußere er sich wie üblich nicht, erklärte Baumann.

Bei Barca und Chelsea gehandelt

Im Visier hat Werder Mina nach WESER-KURIER-Informationen aber durchaus. Der 18-Jährige steht auf der Liste der Bremer und ist trotz seines jungen Alters weder ein Kandidat für die U19 noch für die U23, sondern für die Profis. Das verwundert auf den ersten Blick, doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass Johan Mina auf dem Transfermarkt heiß gehandelt wird. Sogar der FC Barcelona und der FC Chelsea wurden bereits mit ihm in Verbindung gebracht. Der Grund hierfür sind Minas überragende Leistungen in der ecuadorianischen Junioren-Nationalmannschaft. Mit sechs Treffern wurde er im vergangenen Jahr Torschützenkönig der U17-Südamerikameisterschaft. Bei der U17-Weltmeisterschaft traf er anschließend in vier Partien zweimal.

Mina ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, kann Mittelstürmer oder Zehner spielen, kommt aber auch gerne über die linke Seite. Er gilt als schnell, trickreich und abschlussstark. Unter Vertrag steht Mina beim ecuadorianischen Erstligisten CS Emelec. Mit 18 Jahren könnte er jetzt nach Europa wechseln, auch US-Sturmtalent Josh Sargent musste bekanntlich bis zur Volljährigkeit warten, ehe er seinen Profivertrag in Bremen unterzeichnen durfte. Sollte Mina ebenfalls bei Werder landen, würden Erinnerungen an Claudio Pizarro wach werden, der auch als junger Stürmer direkt aus Südamerika nach Bremen kam. Und der Vorname Johan würde natürlich zu Vergleichen mit Johan Micoud geradezu einladen. Aber so weit ist es noch nicht, in Sachen Transfers ist bei Werder weiterhin Geduld gefragt.