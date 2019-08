Bei seiner Vorstellung im Weserstadion erklärte Ömer Toprak gleich mehrfach, dass er „sehr sehr glücklich“ sei, nun für Werder Bremen spielen zu dürfen. Neue Spieler sagen so etwas gerne am ersten Arbeitstag, aber bei Toprak ist die Lage anders: In den vergangenen Tagen ging es rund um seine Zukunft ziemlich wild zur Sache. Werders Sportchef Frank Baumann berichtete von „einem sehr komlexen Transfer mir extremen Schwankungen in den letzten Tagen“, noch am Sonnabend vor dem Pokalspiel gegen Delmenhorst habe man keine Gewissheit gehabt, dass der Wechsel klappt.

Schon gegen Düsseldorf in der Startelf

Gleich mehrere Vereine buhlten bis zuletzt mit attraktiven Angeboten um Toprak. Doch am Ende verließ sich der 30-jährige Innenverteidiger auf sein Bauchgefühl, wie er sagte, „das ist manchmal besser“. Am Sonntagvormittag trainierte er bereits auf dem Rasen neben dem Weserstadion, auch das Pokalspiel hatte er live vor Ort erlebt. Vor allem freut sich Toprak nun auf den attraktiven Fußball in Bremen: „Werder versucht, wie ein Topklub zu spielen, man erkennt sofort die Handschrift des Trainers. Das hat mir schon vergangene Saison gefallen.“ Vor allem aber imponierte ihm, „wie Werder in den letzten Tagen um mich gekämpft hat. Ich hatte nach den Gesprächen mit Frank Baumann und Florian Kohfeldt das Gefühl, dass die Verantwortlichen es wirklich ehrlich mit mir meinen“.

Schon am kommenden Wochenende am ersten Bundesligaspieltag gegen Fortuna Düsseldorf soll Toprak von Beginn an in der Viererkette verteidigen.