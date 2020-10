Warten auf Ergebnis der MRT-Untersuchung

Werder hofft auf Entwarnung bei Osako

Christoph Bähr und Jean-Julien Beer

Bei Yuya Osako deutete nach dem Hoffenheim-Spiel vieles auf einen langfristigen Ausfall hin. Am Montag gab es dann Anzeichen dafür, dass Werders Offensivspieler doch nicht so schlimm am Knie verletzt ist.