In den vergangenen beiden Spielzeiten lief Marko Grujic für Hertha BSC auf. (dpa)

Im vergangenen Sommer war Marko Grujic einer von Werders Wunschspielern, doch der Serbe wollte ein weiteres Jahr auf Leihbasis für Hertha BSC spielen. In diesem Jahr nehmen die Bremer einen erneuten Anlauf bei Grujic und könnten damit am letzten Tag der Transferperiode noch Erfolg haben. Die „Bild“ berichtete zuerst über eine mögliche Verpflichtung des 24-Jährigen. Nach Informationen des WESER-KURIER ist eine einjährige Ausleihe tatsächlich realistisch. Es wird mit Hochdruck verhandelt. Allerdings muss der FC Liverpool, bei dem Grujic bis 2023 unter Vertrag steht, noch sein Okay geben. Daran hängt momentan alles.

Eingeplant ist der Mittelfeldspieler beim englischen Meister nicht. In den bisherigen vier Ligaspielen stand er nicht im Kader. Liverpool wollte Grujic bereits verkaufen, doch das ließ sich bislang nicht realisieren. Also könnte nun wieder ein Leihgeschäft die Lösung sein. Für Werder wäre Grujic eine Soforthilfe. Für Hertha bestritt er bereits 51 Bundesliga-Spiele (neun Tore). Der achtfache serbische Nationalspieler kann sowohl auf der Sechser- als auch auf der Achter-Position spielen und würde Werder dabei helfen, den Abgang von Davy Klaassen zu Ajax Amsterdam aufzufangen. Bei Hertha kam Grujic, der mit einer Körpergröße von 1,91 Metern körperliche Präsenz mitbringt und auch über technische Qualitäten verfügt, zumeist als Teil einer Doppel-Sechs zum Einsatz.