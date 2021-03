Werder-Verteidiger Milos Veljkovic hofft noch auf einen Einsatz gegen Stuttgart. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Milos Veljkovic ist zurück auf dem Platz, zumindest schon mal für eine individuelle Einheit – und der SV Werder Bremen hofft, dass der Innenverteidiger vielleicht doch am Sonntag gegen den VfB Stuttgart auflaufen kann. Wegen einer Oberschenkelverletzung hatte der Serbe seine Länderspielreise abbrechen müssen.

„Milos hat nach wie vor Probleme“, berichtete Werders Leiter Profi-Fußball Clemens Fritz am Mittwochvormittag, hatte dabei aber auch eine gute Nachricht: „Hinsichtlich des Schmerzempfindens hat sich die Situation bei Milos ein wenig verbessert. Hinter einem Einsatz am Sonntag steht allerdings noch ein Fragezeichen.“ Ein bisschen Zeit bleibt ja noch bis zur Partie in Stuttgart.

Veljkovic hatte sich beim letzten Bundesligaspiel gegen Wolfsburg verletzt. Da bei einer MRT-Untersuchung kein struktureller Schaden festgestellt wurde, reiste der Serbe wie geplant zur Nationalmannschaft. Dort traten die Probleme im Oberschenkel aber im Training wieder auf, also kehrte Veljkovic zurück nach Bremen. Eine weitere Untersuchung ergab, dass zumindest keine schwerere Verletzung vorliegt. Trotzdem ist Werder vorsichtig, will auf keinen Fall einen längeren Ausfall des 25-Jährigen riskieren. Sollte Veljkovic gegen Stuttgart ausfallen, dürfte Christian Groß den freien Platz in der Dreierkette einnehmen.