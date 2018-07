Die Profilbeschreibung für die noch ausstehenden Zugänge hat Frank Baumann ziemlich präzise beschrieben. Zwei Mittelfeldspieler sollen noch kommen, einer eher defensiver, der andere mit ein wenig offensiverer Ausrichtung. Und ein Torwart, eine Nummer zwei soll her.

Ein wenig überrascht es also schon, dass Werder mit Jan-Niklas Beste nun einen Linksverteidiger von Borussia Dortmund holt. Nachdem Mein Werder berichtet hatte, dass der Transfer fix ist, gab Werder die Verpflichtung am Mittwochnachmittag offiziell bekannt. Beste wird nach Informationen von Mein Werder in Kürze einen Profi-Vertrag unterschreiben. Wahrscheinlich ist, dass der Vertrag über drei Jahre läuft. Die Ablöse – Beste hat in Dortmund noch Vertrag bis 2019 – dürfte bei 300.000 Euro liegen, das wäre ein branchenüblicher Preis.

Wann der 19-Jährige einsteigen kann, ist derzeit noch unklar. Momentan ist Beste verletzt, Knie-Probleme lassen nur Lauf-Training zu. „Jan-Niklas ist ein Perspektivspieler, der auf der linken Seite alle Positionen spielen kann. Aktuell erholt er sich noch von einer Knieverletzung. Nach seiner Reha-Phase wird er immer mal wieder punktuell bei den Profis mittrainieren, in dieser Saison vermutlich aber eher in der U23 zum Einsatz kommen“, wird Sportchef Frank Baumann in der Klubmitteilung zitiert.

Bei Borussia Dortmund hatte Beste keine Bundesliga-Perspektiven. Einen Profi-Vertrag hat er dort nicht angeboten bekommen, auch nicht die Teilnahme am Training der Profis. Offenbar ein Grund für den Junioren-Nationalspieler, Dortmund vorzeitig zu verlassen. So dürfte eine kurzfristige Konstellation entstanden sein, durch die Werder auf den Plan getreten ist und jetzt zugegriffen hat. „Werder ist ein großartiger Traditionsverein, bei dem ich den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen möchte“, sagt Beste.

Die Stärken des Zugangs sind seine fußballerischen Fähigkeiten, seine feine Technik und Schnelligkeit. Defizit ist seine Physis, Beste ist schmächtig. Mit Thore Jacobsen ist gerade erst ein U23-Spieler zu den Profis befördert worden, ebenfalls ein Linksverteidiger. Auch deshalb verwundert es, dass Werder Beste aus Dortmund holt.