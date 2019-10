Reichlich Arbeit: Nicht nur Leonardo Bittencourt hatte auf Bremer Seite an diesem Abend viel zu tun. (nordphoto)

Allzu groß waren die Veränderungen in der Bremer Startaufstellung gegenüber der Vorwoche nicht - und doch passierte Bemerkenswertes. Und das war nicht einmal zwingend die ersehnte Rückkehr von Ömer Toprak in der Abwehrzentrale. Wesentlich überraschender war da schon, wem Trainer Florian Kohfeldt neben dem zuletzt verletzten Routinier das Vertrauen schenkte. An Topraks Seite spielte nämlich nicht etwa Milos Veljkovic, sondern Christian Groß. Und somit eben jener Mann, der zwar in den vergangenen Wochen auf einem konstant guten Niveau seine Leistung gebracht hatte, aber in Sachen Bundesliga-Erfahrung natürlich weniger vorzuweisen hat als Konkurrent Veljkovic.

Die Begründung für seine Entscheidung lieferte Kohfeldt noch vor dem Anpfiff im Fernseh-Interview am Spielfeldrand: „Ich habe volles Vertrauen in Christian Groß“, sagte er. „Dass Ömer in der Englischen Woche drei Spiele macht, halte ich für ebenso unwahrscheinlich wie Milos Veljkovic.“ Somit sei Groß jetzt in diesen sportlich ereignisreichen Tagen gleichberechtigt in der Verlosung, wie Werders Coach es nannte, mit dabei. Bevor jedoch an die anstehenden Aufgaben gegen Heidenheim (Pokal, Mittwoch) und Freiburg (Liga, Sonnabend) gedacht werden durfte, musste eben erst einmal die Prüfung in Leverkusen angegangen werden.

Frühes Eigentor von Toprak

Und Werder tat dies mit einem klassischen Fehlstart. Innerhalb der ersten drei Minuten kamen die Gastgeber gleich zu drei Ecken, dank der fast schon chronischen Schwäche bei gegnerischen Standards landete einer dieser Versuche prompt im Bremer Kasten. Nach einer Kopfballverlängerung von Lucas Alario war es ausgerechnet der Ex-Leverkusener Toprak, der den eigenen Keeper unbeabsichtigt aus kurzer Distanz überwand (4.). Somit stand auch dieses Mal schnell fest, dass es der Kohfeldt-Elf nicht gelingen würde, zu Null zu spielen.

Das frühe Eigentor verfehlte seine Wirkung nicht. Werder hatte gehörige Probleme ins Spiel zu finden und enttäuschte lange Zeit, die Werkself dagegen gefiel nicht nur mit wesentlich mehr Ballbesitz, sondern wusste mit diesem Übergewicht auch immer wieder etwas anzufangen. Der Druck auf die Bremer war folglich enorm, bei Ecken brannte es auch weiterhin meist lichterloh im eigenen Strafraum. Es dauerte ziemlich genau eine Viertelstunde, ehe Werder sich erstmals befreien konnte und selbst einen offensiven Akzent setzte. Nach einem Konter kam Josh Sargent zum Abschluss, letztlich hatte Bayer-Torhüter Lukas Hradecky aber keine Mühe die Situation zu entschärfen.

Eklatante Schwächen im Passspiel

Immerhin: Die Gäste wurden jetzt etwas aktiver. Davy Klaassen probierte es nach einer Balleroberung aus der Distanz, verfehlte das Ziel aber deutlich (18.). Ein großes Problem blieben die vielen Ungenauigkeiten im Bremer Spiel. Immer wieder landeten Pässe völlig überhastet im Nichts - oder schlimmer noch: direkt beim Gegner. Das hätte sich nach 25 Minuten fast gerächt, mit reichlich Mühe wurde ein mögliches 2:0 von Kevin Volland verhindert. Dann hatte Werder Dusel, dass eben jener Volland nach einer - natürlich - Ecke im Abseits stand und der folgende Treffer nicht zählte (26.).

Wenige Augenblicke später lag dann urplötzlich der Ausgleich in der Luft: Milot Rashica rauschte bei einem blitzsauberen Konter an Jonathan Tah vorbei und flankte scharf auf Sargent, dessen Direktabnahme ganz knapp neben das Tor strich (30.). Auf der Gegenseite war es erneut Volland, der nur haarscharf den zweiten Treffer der Heimmannschaft verpasste (37.). Dass diese durchwachsene erste Hälfte aus Bremer Sicht doch noch Erfreuliches bot, lag an Milot Rashica. Da mannschaftlich nicht viel ging, musste die nächste gute Einzelaktion her - und Werders flinker Angreifer wurde dabei für seinen Mut belohnt, als nach kurzem Sprint ein abgefälschter Schuss aus etwa 25 Metern unhaltbar ins Leverkusener Tor segelte (40.). In der Nachspielzeit musste Jiri Pavlenka noch einmal einen Volland-Versuch klären, ehe es in die Kabine ging. Werder hatte reichlich Glück gehabt, besaß aber tatsächlich noch alle Chancen.

Klaassen dreht die Partie

Und die Bremer kamen wie verwandelt zurück. Nämlich hellwach. Sargent marschierte am Strafraum entlang und legte auf den völlig freistehenden Klaassen ab, der überlegt zur Führung einschob (48.). Es war erneut ein abgefälschter Treffer, der nun schon dritte in Folge. Und Werder blieb dran, Leonardo Bittencourt köpfte nicht allzu weit daneben (52.). Gerade als es so aussah, als hätten die Bremer ihre vorherigen Probleme abgestellt, gab es den nächsten Rückschlag. Marco Friedl zog auf der linken Abwehrseite nicht zum ersten Mal gegen Karim Bellarabi den Kürzeren, nach der folgenden Hereingabe kam Groß zu spät gegen Alario - 2:2 (58.). Nur Augenblicke später hätte Leverkusen Verteidiger Aleksandar Dragovic fast für die nächste Wende gesorgt, doch aus wenigen Metern köpfte er vorbei (60.).

Werders nicht vorhandene Lufthoheit bereitete auch danach Sorgen. Nadiem Amiri durfte recht unbedrängt auch Alario flanken, der den Ball jedoch nur auf die Latte setzte (67.). Die Leverkusener waren nun endgültig wieder am Drücker, während die Gäste erneut viel zu passiv agierten. Und wieder hatte Werder in dieser Phase mächtig Glück: Alario traf nämlich doch noch, allerdings soll es zuvor ein Handspiel gegeben haben (71.). Der Regel entsprechend nahm Schiedsrichter Martin Petersen den Treffer nach einem Hinweis des Video-Assistenten zurück. Diskutabel blieb diese Entscheidung dennoch.

Kaum noch Befreiung

Die Bremer sehnten sich nach Entlastung - bekamen sie aber einfach nicht. Florian Kohfeldt reagierte und brachte für den entkräfteten Rashica nun Benjamin Goller, Johannes Eggestein ersetzte Josh Sargent. Die Wirkung blieb zunächst überschaubar, Leverkusen drängte auch weiterhin auf den Siegtreffer. Doch genau der wollte letztlich nicht fallen. Stattdessen durfte sich Werder am Ende doch noch ärgern. Als Goller in den Strafraum passen wollte, sprang Amiri der Ball an die Hand - dieses Mal gab es aber keinen Pfiff. Eine klare Fehlentscheidung. Es war der Schlusspunkt eines ebenso kuriosen wie intensiven Abends.