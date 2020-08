Es war ein kleines Personalgewitter, das Frank Baumann am Montag in die Welt hinaus schickte. Werders Sportchef verkündete ein verkleinertes Trainerteam (Zenkovic statt Horsch und Gruev), den Abschied von älteren Spielern (Bargfrede und Langkamp) sowie die Zusatzaufgabe für Clemens Fritz (Leitung Profifußball). Doch damit nicht genug. Auch in anderen Bereichen hinter den Kulissen hat sich in der Sommerpause einiges getan.

Chefanalyst Mario Baric hat beispielsweise neue Mitarbeiter bekommen. „Rafael Kazior und Pascal Schichtel haben uns auf eigenen Wunsch verlassen“, sagte Baumann. „Wir haben daraufhin sehr, sehr viele Kandidaten geprüft. Und Werder wurde fündig - bei den beiden großen Rivalen der Vereinshistorie. So ist Sören Quittkat neu im Analyse-Team der Bremer dabei, der 30-Jährige war zuletzt über acht Jahre lang beim Nordrivalen Hamburger SV im Einsatz. Ebenfalls neu dabei ist Andre Pawlowski. Der 27-Jährige war als sogenannter „Match Analyst“ beim FC Bayern München tätig und soll seine Expertise nun bei Werder einfließen lassen.

Darüber hinaus gibt es ein neues Gesicht im Athletikbereich. Günter Stoxreiter erhält zur Unterstützung einen zweiten Coach an seine Seite gestellt, die Wahl fiel auf Henrik Frach. Die rückt aus Werders Leistungszentrum auf, wo er zuletzt für die U23 zuständig war. Zuvor arbeitete er auch schon für den FC Bayern München (Campus/Frauen-Bundesliga) und beim VfL Osnabrück (Profis).