LIVETICKER aus dem Zillertal

Werder im Trainingslager: So lief der dritte Tag

mw

Am dritten Tag in Zell am Ziller trainierten die Werder-Profis erneut zweifach, einmal am Vormittag, einmal am Nachmittag. Im Liveticker könnt ihr nachlesen, was das Team gemacht hat.