Jiri Pavlenka fischt den Ball aus der Luft. (Andreas Gumz)

Jiri Pavlenka: Guckte schon nach neun Minuten hilflos dem Silva-Kopfball hinterher. In der Folge lange nicht gefordert, bis er bei Schüssen von Kostic (74.) und Silva (76.) sein ganzes Können zeigte. Note 2,5

Theodor Gebre Selassie: Tor Gebre Selassie nach Fehler Kostic – so hatte das wohl bei keinem der beiden Trainer im Matchplan gestanden. Die Hauptaufgabe des Bremers war es, den Frankfurter Vorlagenkönig kalt zu stellen. Kostic bereitete dann zwar mit seinem elften Saisonassist das 1:0 der Eintracht vor, aber das ging nicht auf Gebre Selassies Konto. Der Tscheche blieb wegen des Treffers zum 1:1, seinem zweiten Saisontor, der Punktsieger in diesem Duell. Note 2,5

Mehr zum Thema Ausrufezeichen im Abstiegskampf Werder Bremen bezwingt Eintracht Frankfurt mit 2:1 Nach der Niederlage gegen Hoffenheim war der Druck hoch. Doch mit einem 2:1 gegen die Eintracht Frankfurt im heimischen Weserstadion setzt Werder ein Zeichen im ... mehr »

Milos Veljkovic: Sehr ordentlicher Auftritt des Serben in der Abwehrkette, wo er aufmerksam. Seine langen Bälle kamen nicht alle an, aber einer war Ausgangspunkt des Rashica-Lattentreffers. Note 3

Ömer Toprak: Der Abwehrchef schlitterte gegen Hoffenheim ins Formtief und fand auch gegen Frankfurt zunächst nicht den Ausgang. Beim 0:1 verlor er das Kopfball-Duell gegen Silva, und im weiteren Verlauf fiel Toprak mit einem gefährlichen Ballverlust auf. Später aber wieder der Souverän im Abwehrzentrum. Note 3

Marco Friedl: Musste sich nach dem Hoffenheim-Debakel erst seine Sicherheit zurückholen. Was ihm aber gelang. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gab es nicht viel zu meckern. Note 3

Mehr zum Thema Chancen auf reise zur U21-EM Kuntz hat Werder-Trio weiter im Blick Der deutsche Nachwuchs will demnächst bei der U21-EM eine gute Rolle spielen. Bundestrainer Stefan Kuntz hat dabei auch die Werder-Profis Felix Agu, Manuel Mbom und ... mehr »

Felix Agu: Weil Werder die Frankfurter in der Mitte zustellte, war auf Agus rechter Seite viel los. Der 21-Jährige wehrte sich tapfer, konnte aber nicht jede Szene verhindern. Im Spiel nach vorne motiviert, aber mitunter ungenau. Unermüdlich ist aber auch ein Begriff, der zu seiner Leistung passte. Note 3,5

Kevin Möhwald (bis 90.+3): Wo er spielte, schlug das Herz der Bremer Taktik. Als Sechser sollte Möhwald die Kreise von Younes und Kamada einengen, was ihm gut gelang. Note 3

Maximilian Eggestein: Harter Arbeiter im defensiven Mittelfeld, feiner Vorarbeiter beim 2:1! So will man ihn sehen. Note 2,5

Romano Schmid (bis 78.): Der Hybridspieler zwischen Defensive und Offensive wurde zum Wühler im Mittelfeld, wo er kluge Aktionen hatte. Sein erstes Bundesliga-Tor wurde ihm im Spiel der knappen Abseitsentscheidungen verwehrt. Note 3

Mehr zum Thema Pokalsieg und besseres Timing Wie Frankfurt Werder abgehängt hat Viel lag nicht zwischen Werder und Frankfurt, als die Clubs 2016 im Abstiegskampf gegeneinander spielten. Die Bremer kämpfen weiter um ihre Existenz, während die ... mehr »

Milot Rashica: Der Schlüsselspieler! Zunächst begann Rashica zwar schwach, doch mit dem Lattentreffer in der 34. Minute kehrte endlich das alte Leben in den Angreifer zurück. Fortan an jedem Bremer Konter beteiligt und mit einem Zuckerpass der Vater des 1:1. Möglicherweise war dieses Spiel sein Schritt zurück zur gewünschten Form. Note 2

Josh Sargent (bis 78.): Arbeitete viel, behauptete und gewann die Bälle. Und ja, endlich traf er auch wieder. Beim ersten Mal zählte es noch nicht, beim zweiten Mal hatte er das Millimeter-Glück, wohl nicht im Abseits gestanden zu haben. Glauben konnte er es zunächst selbst nicht, der Jubel über seinen dritten Saisontreffer kam verspätet. Legte dann noch das 3:1 auf, stand diesmal aber nach Schiedsrichter-Meinung knapp im Abseits. Note 2

Mehr zum Thema Interview mit Erik Durm Der Frankfurter über Werder, die Eintracht und den besten Spieler der Bundesliga Vor dem Spiel am Freitagabend spricht der Frankfurter Erik Durm über den aktuellen Höhenflug der „Adler“ und seinen Lieblingsgegner. Vier Mal spielte er gegen Werder, ... mehr »

Leonardo Bittencourt (ab 78.): Kam für Schmid, um als frische Kraft den alles entscheidenden Konter zu setzen. Was aber weder gelang noch nötig war. Note -

Niclas Füllkrug (ab 78.): Er war eigentlich in der Startelf erwartet worden, doch dieses „Comeback“ verschiebt sich wohl auf das Pokal-Viertelfinale am Dienstag bei Jahn Regensburg. Gegen Frankfurt trat Füllkrug nicht mehr in Erscheinung. Note -

Manuel Mbom (ab 86.): Wurde ebenfalls in den Sturm gestellt, um dort für Ballbesitz zu sorgen. Note -

Christian Groß (ab 90.+3): Kam noch, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Note -