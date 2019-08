Mit Michael Lang hat Werder möglicherweise den noch gesuchten Außenverteidiger gefunden. Perfekt ist der Deal noch nicht, allerdings äußerte sich der 28-jährige Schweizer am Mittwoch gegenüber dem „Express“ durchaus wohlwollend zum Thema Werder. „Von der Konstellation her könnte es eine Möglichkeit sein, weil sie in der Defensive ein paar Ausfälle haben. Auch vom Verein her klingt Bremen sehr gut, Werder kommt sehr sympathisch rüber,“ wird Lang von dem Kölner Boulevardblatt zitiert.

Lang weiter: „Ich möchte gerne spielen und, wenn möglich, gebraucht werden. Das ist Stand heute bei Werder Bremen eher der Fall als hier in Gladbach. Die Basis ist nicht schlecht. Werder ist ein super Verein. Hier habe ich aber auch noch nicht aufgegeben. Wenn ich am 3. September noch hier bin, ist es nicht so, dass ich jeden Tag zu Tode betrübt zum Training kommen würde.“

Frank Baumann hatte erst am Dienstag noch einmal bekräftigt, dass Werder auf jeden Fall noch einen Außenverteidiger verpflichten werde und es ein Spieler sei, „der in der Bundesliga spielen kann und nachgewiesen hat, dass er in einer Topliga mithalten kann".

Den gesamten Artikel im „Express“ gibt es hier.