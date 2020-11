Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge lobt die Entwicklung junger Spieler wie Marco Friedl oder vorher Serge Gnabry in Bremen. (nordphoto)

Vor dem Bundesliga-Duell mit Werder (Samstag, 15.30 Uhr) ist Bayerns Vorstands-Vorsitzender Karl-Heinz Rummenigge froh, dass die Bremer den Abstieg verhindert haben. „Bremen ist ein wichtiges, traditionsreiches Mitglied der Bundesliga“, sagte Rummenigge dem WESER-KURIER (Mittwochausgabe), „sie haben eine gelebte, starke Fankultur und sind eine Marke im deutschen Fußball. An diesem Verein hängen viele Herzen, vor allem in Norddeutschland.“

Lange Zeit lieferten sich beide Vereine in der Bundesliga enge und emotionale Duelle um die Meisterschaft, „und es gab auch das eine oder andere Geplänkel abseits des Spiels“. Zwischenzeitlich hätten die Medien „diese Rivalität zu einer Art Klassenkampf hochstilisiert“, erklärte Rummenigge, „aus dem Verhältnis zwischen Willi Lemke und Uli Hoeneß wurde ein Politikum gemacht, was mir damals nicht so gefallen hat, weil ich finde, sowas gehört nicht zum Fußball. Heute ist das Verhältnis entspannt, die beiden Vereine schätzen sich – und Uli und Willi können inzwischen auch gut miteinander.“

Auch künftig Leihgeschäfte mit Bayern möglich

Das Werder Bremen der heutigen Zeit lobt Rummenigge „als eine sehr gute Adresse für Talente“. Zuletzt schaffte Bayerns langjähriger Jugendspieler Marco Friedl in Bremen den Durchbruch zum Bundesligaspieler. „Ich schätze den Spielstil von Florian Kohfeldt sehr, und die Klubführung und das Umfeld sorgen dafür, dass sich Spieler in Bremen entwickeln können“, sagte Rummenigge hierzu, „auch Serge Gnabry hat bei Werder wertvolle Erfahrungen gesammelt, ehe er über Hoffenheim bei uns durchgestartet ist. Es ist nicht auszuschließen, dass wir auch in Zukunft das eine oder andere Talent mal wieder an Bremen verleihen werden.“

In der Mittwoch-Ausgabe des WESER-KURIER äußert sich Rummenigge auch zum neuen Botschafter-Job von Claudio Pizarro in München und verrät, zu was er Werders-Trainer Florian Kohfeldt nach dem Rückrunden-Duell im Abstiegskampf aufgefordert hat.