Die Legende und das neue Heft: Claudio Pizarro. (Collage/Foto: Kremer/Matthey)

Torsten Frings hat für Werder, Bayern und Dortmund sowie lange Zeit in der deutschen Nationalmannschaft gespielt. Mit Topfußballern hat er massenweise auf dem Platz gestanden, daher ist dieses Lob besonders viel wert: „Claudio ist einer der Besten, mit denen ich in meiner Karriere zusammengespielt habe“, schreibt Frings im Pizarro-Magazin des WESER-KURIER über seinen ehemaligen Weggefährten.

Fast noch wichtiger als die fußballerische Qualität des Peruaners ist für Torsten Frings aber etwas anderes: „Claudio ist für mich, was es unter Fußballern wirklich nur sehr selten gibt: ein guter Freund. Ich war ja damals schon bei Werder, als er 1999 nach Bremen kam, ich habe also seine Anfänge miterlebt. Wir haben bis heute Kontakt und schreiben uns Nachrichten oder telefonieren.“

Frings ist heute 43 Jahre alt und hat mit 36 seine Karriere beendet. Dass sein Kumpel Pizarro mit 41 Jahren immer noch spielt, komme nicht von ungefähr. „Besonders beeindruckt hat mich immer seine Professionalität, der Umgang mit seinem Körper. Das begann ja nicht erst, als er schon älter war. Als junger Spieler versucht man, nach dem Training so schnell wie möglich abzuhauen. Claudio hat aber immer darauf geachtet, dass er seine Behandlungen bekommt. Sein Körper war immer top in Schuss.“

Pizarro sei ohne Zweifel einer der ganz großen Spieler in Werders Geschichte. Daran ändere auch dessen Zeit beim FC Bayern nichts, findet Frings, der ein Jahr in München und insgesamt fünf Jahre in Bremen mit Pizarro zusammenspielte. Frings ist überzeugt: „Werder ist ihm, das glaube ich, noch ein wenig wichtiger als Bayern, weil in Bremen alles angefangen hat und er zu dem Spieler werden konnte, der er ist.“

