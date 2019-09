Wo geht es hin im Winter? Es ist noch nicht ganz klar, an welchem Ort Werder das alljährliche Trainingslager im Januar abhält. Nach Südafrika, wie in diesem Jahr, reisen die Bundesliga-Profis eher nicht. „Diese Option ist noch nicht zu 100 Prozent vom Tisch, aber es ist wahrscheinlicher, dass wir in Europa bleiben“, sagte Sportchef Frank Baumann am Donnerstag. In Spanien hatten die Bremer bereits ein Hotel ins Auge gefasst. „Bei den dortigen Unwettern wurde das Hotel allerdings komplett überflutet“, berichtete Baumann. Der Verein prüfe nun verschiedene Optionen. „Ich hoffe, dass wir in der kommenden Woche eine finale Entscheidung vermelden können“, sagte er.