Diese Werder-Saison ist ein Hxxxnsohn (ich schreibe das mal chiffriert, damit keine Kolumnenunterbrechung droht). Bevor ich zu Werder komme, ein paar Worte zu Spruchbändern und Streitkultur. Ein Bolzplatz jedweder Größe ist kein rechtsfreier Raum. Jemanden zu beleidigen, um mehr Aufmerksamkeit für was auch immer zu erregen, kapiere ich nur widerwillig. Wenn man in der Kneipe nicht wunschgemäß bedient wird, führt ein krawalliges „Bier her, du Arxxxloch“ kaum zum Erfolg.

Da ich mittlerweile auch als Mediator arbeite, weiß ich: Wer legitime Interessen und Bedürfnisse ignoriert, lässt Konflikte eskalieren. Diese Ignoranz stelle ich sowohl bei DFL/DFB als auch bei aktiven Fans/Ultras fest. Lösungen brauchen die Bereitschaft, zuzuhören und Verständnis zu entwickeln, wobei Verständnis nicht Einverständnis bedeutet. Wer Fans nicht ernsthaft ernst nimmt, beschädigt die Fußballkultur. Wer andererseits ein fundamentales Problem mit kommerzialisiertem Fußball hat, ist in der Bundesliga falsch. Grundsätzlich gilt für mich: Egal, welche Seite von „Unser Fußball“ redet, sie liegen alle immer daneben. Fußball gehört allen. Oder wahlweise auch keinem.

Die Lösung oder das Problem?

Zu Werder gehört in dieser Saison eine Erkenntnis von Andy Brehme: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß“. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Tiefschlag her. Am Mittwoch in Frankfurt schwang sich das übereifrige Kellerkind Christian Dingert zum Spielverderber auf. Der einzige positive Aspekt des Pokal-Aus: Ab jetzt gilt die ungeteilte Aufmerksamkeit der Mission Klassenerhalt. Das wird so mühsam wie die Wüste besenrein zu übergeben. Denn Anspruch und Realität klaffen bei Werder so weit auseinander wie Niclas Füllkrugs Zähne.

Mir gefällt, wie man sich in Bremen standhaft den angeblich unausweichlichen „Mechanismen des Geschäfts“ verweigert. Die letzte Patrone „Trainerwechsel“ ist tatsächlich oft genug ein Rohrkrepierer gewesen, frag bitte nach in Hamburg, Stuttgart oder Köln. Die entscheidende Frage lautet: Ist Florian Kohfeldt weit mehr die Lösung als das Problem? Baumann, Bode und Co. beantworten das eindeutig mit Ja. Wer fundiertere Infos hat, der werfe (bitte nur verbal) den ersten Stein. Sollte Werder dann allerdings in der nächsten Saison im Mittelfeld der 2. Liga rumkrebsen, rollen ganz andere Brocken.

Lehrbeispiel Saarbrücken

Soweit ist es noch lange nicht. Der Traum vom Finale in Berlin ist geplatzt, ein Endspiel im Olympiastadion steht trotzdem an. Bei all dem Horror von Niederlagen, Gegentoren und torlosen Minuten erschreckt mich zusätzlich die Zweikampfbilanz. Keine Mannschaft gewinnt so wenig Defensivduelle. Der Tiefpunkt geschah neulich in Augsburg, nicht unbedingt das Mekka der Spielkunst, wo spektakuläre 66 Prozent verloren gingen. Talent kann man nicht trainieren, aber Einsatzwille und Mumm sind beliebig abrufbar. Der 1.FC Saarbrücken hat gerade eine Lehrveranstaltung zum Thema „Volle Pulle trotz leerer Flasche“ abgehalten.

Auch wenn die Unken anderes unken, für mich gilt frei nach Frank Zappa: Werder ist noch nicht tot, es riecht nur komisch. Und keine Angst: Hertha kocht auch nur mit Abwasser.

Zur Person

Lou Richter (59)

wurde durch die Moderation der Sat.1-Sportsendung „Ran“ bekannt. Im wöchentlichen Wechsel mit Jörg Wontorra, Christian Stoll, Daniel Boschmann und Peter Gagelmann schreibt Lou Richter in unserer Zeitung, was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.