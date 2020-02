Ratlos und chancenlos: Milos Veljkovic, Maximilian Eggestein, Marco Friedl und Niklas Moisander nach dem zweiten Gegentor. (dpa)

Nach der Heimpleite gegen Union Berlin hatte Florian Kohfeldt zugegeben, dass ihn schon auf der Fahrt zum Weserstadion ein ungutes Gefühl plagte. Diese eher fatalistische Aussage stieß auf einige Kritik, also wiederholte der Werder-Trainer den Fehler vor der Partie bei RB Leipzig nicht. Er habe ein gutes Gefühl, sagte Kohfeldt im Interview mit dem TV-Sender Sky direkt vor dem Anpfiff und lächelte dabei optimistisch. Sollte er dieses Gefühl wirklich gespürt haben, so täuschte sich der Coach vollends. Werder erlebte in Leipzig ein weiteres Debakel in einer historisch schlechten Saison und verlor am Sonnabendnachmittag mit 0:3. Es war die vierte Ligapleite im fünften Rückrundenspiel.

Bereits am Mittwoch war die Mannschaft nach Sachsen gereist, um in einem Kurz-Trainingslager den vollen Fokus auf das Spiel zu richten. „Wir haben die drei Tage in Leipzig gut genutzt. Wir haben viel geredet, Fehler und Lösungen aufgezeigt. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir auf Rückschläge reagieren wollen“, sagte Kohfeldt vor der Partie. Zu sehen war davon überhaupt nichts. Phasenweise offenbarte sich ein Klassenunterschied zwischen dem Abstiegskandidaten und dem Titelanwärter.

Kohfeldt wollte Leipzig mit einer massiven Defensive beikommen. Rechtsverteidiger Theo Gebre Selassie gab sein Comeback nach einer Oberschenkelverletzung, die er sich am 14. Dezember in München zugezogen hatte. Marco Friedl verteidigte auf der linken Seite. Dahinter setzte Werder auf eine Dreierkette mit Milos Veljkovic, der den Vorzug vor dem zuletzt schwächelnden Ömer Toprak erhielt, Kevin Vogt und Niklas Moisander. Maximilian Eggestein und Davy Klaassen bildeten das defensive Mittelfeld. In der Offensive sollten Milot Rashica, Yuya Osako und Leo Bittencourt, der durch Gebre Selassies Rückkehr nicht mehr als Rechtsverteidiger aushelfen musste, für Gefahr sorgen, indem sie häufig die Positionen wechseln. Offensivmann Fin Bartels fiel wegen seiner Adduktorenverletzung aus dem Abschlusstraining kurzfristig aus, wäre aber wohl ohnehin eher als Joker eingeplant gewesen.

Osako bleibt einfach stehen

Immerhin eine Viertelstunde lang ließ Werder nicht viel zu, einen Schuss von Dani Olmo über das Tor mal ausgenommen (7.). Dann nahm das Unheil jedoch seinen Lauf. Alles begann mit einem Foul von Maximilian Eggestein an Nordi Mukiele. Dafür sah der Bremer seine fünfte Gelbe Karte und fehlt somit am kommenden Sonnabend beim Heimspiel gegen Dortmund. Den fälligen Freistoß brachte Angelino in den Strafraum, wo Patrik Schick vor Veljkovic an den Ball kam. Dessen Ablage konnte Lukas Klostermann ungestört zum 1:0 über die Linie drücken, weil sein Gegenspieler Osako unverständlicherweise einfach stehen blieb (17.). Insgesamt bot Osako, der im Angriff ohne den gesperrten Davie Selke den Vorzug vor Johannes Eggestein, Nick Woltemade und Josh Sargent erhalten hatte, einmal mehr eine indiskutable Leistung ohne jegliche Körpersprache.

Bei Werder hatten sie schon in der Winterpause und nun auch vor dem Leipzig-Spiel viel über den Umgang mit Rückschlägen geredet, doch Wirkung zeigt all das nicht. Wieder einmal brach die Mannschaft nach einem Gegentor komplett ein. Friedl spielte einen katastrophalen Fehlpass und konnte sich bei Vogt bedanken, der mit viel Körpereinsatz und Risiko gerade noch gegen Schick rettete (26.).

Kurzzeitig trauten sich die Bremer dann mal nach vorne. Ein Friedl-Weitschuss strich knapp vorbei (33.), während Rashicas Versuch weit über das Tor flog (35.). Unruhig machte das die Leipziger aber überhaupt nicht. Sie ließen den Ball seelenruhig laufen und warteten auf den nächsten Bremer Fehler. Aus dem Spiel heraus wurden die Gastgeber dabei gar nicht so häufig gefährlich, dafür nutzten sie die altbekannte Bremer Standardschwäche eiskalt aus. Nachdem das erste Tor durch einen Freistoß gefallen war, kam der zweite Treffer nach einer Ecke zustande. Schick schob zunächst Veljkovic leicht weg, der Werder-Verteidiger leistete keine Gegenwehr. Dann sprang Leipzigs Stürmer auch noch höher als Osako und köpfte das 2:0 (39.).

Schick schiebt Veljkovic weg

Bei kleinlicher Regelauslegung hätte Schiedsrichter Benjamin Cortus Schicks Vergehen allerdings durchaus als Foul werten und das Tor aberkennen können. Dass er es nicht tat, passte zum Verlauf des Nachmittags, an dem bei Werder erneut schiefging, was schiefgehen konnte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hätten die Gäste einmal fast Glück gehabt, doch der gegnerische Torwart Peter Gulacsi verhinderte ein Eigentor von Teamkollege Dayot Upamecano, dem der Ball versprungen war.

Wer in der Pause noch Zweifel am Sieg des Favoriten gehabt haben sollte, der wusste im zweiten Durchgang bereits nach 34 Sekunden Bescheid. Konrad Laimer spielte einen langen Pass, Mukiele entwischte Friedl und traf zum schnellen 3:0 (46.). Danach schaltete Leipzig einen Gang runter, wechselte durch und behielt trotzdem die volle Spielkontrolle. Werder war nun nur noch ein Sparringspartner und musste einen weiteren ganz bitteren Rückschlag verkraften. Winterzugang Kevin Vogt, der sich immerhin noch gegen die Niederlage stemmte, verletzte sich ohne Gegnereinwirkung am Knie und musste gegen Toprak ausgewechselt werden. Dieser Nachmittag war für die Bremer so schwarz wie die Eventtrikots, in denen sie gegen Leipzig spielten.

Hätten die Leipziger weiter mit voller Intensität gespielt, hätte Werder wohl ein wahres Debakel erlebt, doch die Gastgeber schonten sich für das anstehende Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur. Eine gute Chance hatten sie trotzdem noch, als Schick an Werder-Keeper Jiri Pavlenka scheiterte (77.). Mehr passierte nicht mehr, sodass die Bremer eine völlig verdiente Niederlage kassierten, die die ohnehin schon großen Abstiegssorgen weiter wachsen lässt.