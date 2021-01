Bei Niclas Füllkrug (Mitte) und Davie Selke (im Hintergrund) will Werder weiter kein Risiko eingehen. (nordphoto)

Ihr Auftrag ist klar: Sie sollen dafür sorgen, dass die Offensive des SV Werder Bremen wieder deutlich gefährlicher wird, als es zuletzt der Fall war. Ob die Rückkehrer Davie Selke und Niclas Füllkrug während des kommenden Auswärtsspiels bei Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr) aber schon wieder Startelf-Kandidaten sind, ließ Clemens Fritz, Leiter Profifußball des SV Werder Bremen, am Mittwoch offen.

„Sie waren beide für längere Zeit raus. Da müssen wir erstmal abwarten, für wie viele Minuten es in Leverkusen reichen könnte“, sagte Fritz - und betonte: „Dabei sein werden sie auf jeden Fall, aber für beide ist die laufende Trainingswoche noch extrem wichtig.“ Während Davie Selke beim 0:2 des SV Werder Bremen gegen Union Berlin eine Halbzeit lang gespielt hatte, feierte Niclas Füllkrug in der Schlussphase sein Comeback. Die Trainingseinheiten am Dienstag und Mittwoch absolvierten beide ohne Probleme.

Im Mittelfeld bangt Werder vor der Partie gegen die Werkself derweil um den Einsatz von Christian Groß. Der 31-Jährige hatte das Training am Mittwoch mit Wadenproblemen abbrechen müssen und wurde am Nachmittag eingehend untersucht. Auch Patrick Erras (Hüftprobleme) musste angeschlagen vom Platz und könnte ausfallen.

Niklas Moisander (Sprunggelenksprobleme) und Felix Agu, der einen Schlag abbekommen hatte, arbeiteten am Mittwoch individuell in den Katakomben, sollen aber Kandidaten fürs Wochenende sein. „Bei Niklas sehe ich gute Chancen, dass er dabei ist“, sagte Fritz. Agu werde bereits am Donnerstag wieder mit den Kollegen trainieren.

Flügelstürmer Milot Rashica ist bekanntlich noch kein Thema für das Spiel gegen Bayer Leverkusen, er könnte in der Woche danach gegen den FC Augsburg sein Comeback für Werder Bremen feiern. Fritz: „Vorher ist es wichtig, dass er nach der längeren Verletzung gut ins Training integriert wird.“ In der laufenden Woche absolvierte der Kosovare nur Teile des Teamtrainings.