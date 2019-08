Herr Mertesacker, welchen Eindruck haben Sie vom neuen Werder unter Florian Kohfeldt?

Mertesacker: Der Vertrag mit dem Trainer ist frisch verlängert, da erhofft man sich natürlich sehr viel. Florian macht das gut, sehr unaufgeregt, das gefällt mir. Er lebt bei Werder richtig auf. Und kann Abwerbeversuche anderer Klubs ganz gut wegpacken. Das ist ein Zeichen für langfristige Arbeit. Trotzdem müssen gute Investitionen getätigt, gute Spieler geholt werden. Die Europa-League-Plätze sind sehr umkämpft, Werder hat starke Konkurrenz.

Sie leiten seit einem Jahr die Nachwuchs-Akademie des FC Arsenal. Können Sie in Ihrer Rolle etwas tun, um ihrem ehemaligen Klub Werder zu helfen?

Ich versuche alles, was geht. (lacht) Wichtig ist, dass es zu Werder kurze Drähte gibt, dass Vertrauen da ist. Aber es muss sich erst etwas entwickeln. Ich möchte nichts versprechen, besonders nicht für diesen Sommer. Der Markt bei englischen Talenten ist sehr überhitzt. Junge Spieler gehen nach Deutschland, teilweise für sehr viel Geld. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft das eine oder andere zusammen machen können. Aber es muss sich lohnen, ich kann nicht nur durch die Werder-Brille gucken, auch wenn ich das manchmal gerne würde.

Hat sich der Blick in England auf die Bundesliga verändert durch die Entwicklung, die Jadon Sancho bei Dortmund gemacht hat?

Ja, und der Blick hat sich extrem zum Positiven verändert, Er hat große Euphorie entfacht. Allerdings denken jetzt alle, es läuft immer so wie bei Sancho. Die Bundesliga sehen nun viele als nächsten Karriereschritt an, sie wollen alle der nächste Sancho sein. Jeder junge englische Spieler sagt zu mir, dass er nach Deutschland will. Deswegen ist der Markt überhitzt. Aber es wird bald ein paar Beispiele geben, wo es nicht so läuft.

Sie haben drei Jahre mit Frank Baumann zusammen gespielt. Haben Sie den Weg, den er bei Werder geht, erwartet, oder sind Sie überrascht?

Bei Frank habe ich das Gefühl, er hat immer alles im Griff. Er weiß genau, wem er vertrauen muss und wem nicht. Das fasziniert mich. Ich habe eine kleinere Rolle in der Akademie Arsenals, da schaue ich, was ich von Frank lernen kann. Ich tausche mich gerne mit ihm aus. Frank ruht in sich, er weiß genau, wie sein nächster Schritt aussieht. Er baut hier ein fantastisches Team auf, das es Florian ermöglicht, entsprechend zu handeln. Es ist eine große Vertrauensbasis da. Wenn man zu Werder kommt, spürt man das. Mich beeindruckt die Stimmung rund um den Verein, es ist eine tolle Atmosphäre. Aber es wird auch etwas verlangt, das ist wichtig.

Tim Wiese sagt, wenn Frank Baumann irgendwann aufhört, werden Sie sein Nachfolger. Ist es eine Option für Sie, zurück nach Deutschland und Bremen zu kommen?

Als Familie haben wir uns sehr gut in England eingelebt. Das Job-Angebot von Arsenal kam bevor sich etwas in Deutschland hätte ergeben können, deswegen habe ich mich für drei Jahre London entscheiden. Um es von der Pike auf zu lernen, was es heißt, Menschen zu führen. Das ist total spannend. Jetzt fühle ich mich noch nicht bereit, einen Posten als Sportdirektor oder Geschäftsführer zu übernehmen. Aber in die Richtung geht es für mich. Ich möchte mich weiter entwickeln und möchte andere Menschen weiter entwickeln. Ich bin jetzt in der Lehre, irgendwann möchte ich damit etwas anfangen.

Wo könnte das sein?

Gerne an Plätzen, an denen man selbst Identifikation und Werte geschaffen hat, Bremen war einer davon. Ich habe eine enge Verbindung zu Clemens Fritz. Da muss man schauen, wo sein Weg hinführt, er hat ähnliche Qualitäten. Wir kennen und schätzen uns, tauschen uns aus. Es macht Spaß, am selben Strang zu ziehen. Clemens ist sicher jemand, der in diese Rolle wachsen kann. Baumi hat einen Langzeitplan - der weiß genau, wann und wie und weshalb er zu einem gewissen Zeitpunkt aufhören möchte. Er zieht hinter sich so viele tolle Menschen hoch, die können irgendwann in diese Rolle reinschlüpfen. Das finde ich spannend.

Ist es denkbar, dass Sie eine dieser Personen sind, die in die Rolle schlüpfen könnten?

In Bremen habe ich mich immer wohl gefühlt. Hier kann man arbeiten, das Vertrauen der Menschen ist da. Deswegen schließe ich in diese Richtung nichts aus. Die Punkte, die für mich wichtig sind - Identifikation, Vertrauen - verliert man hier nicht. Das spürt man schon, wenn man hier her fährt. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich bin nach Bremen gekommen, als ich Zuhause ausgezogen bin. Ich bin dann als Werders Kapitän gegangen. Das war nicht leicht, aber ich habe das Gefühl, etwas hier gelassen zu haben.

Vor einem Jahr haben Sie Ihre Karriere beendet. Sind Sie im Leben nach dem Leben als Fußballer angekommen?

Mir wurde es leicht gemacht, ich hatte ja direkt einen Anschlussvertrag. Es war klar für mich, Schluss zu machen. Ich wollte nicht nochmal für ein, zwei Jahre zu Werder oder Hannover gehen. Ich genieße die Zeit jetzt. 15 Jahre als Profi waren mega intensiv. Sie haben mir viel gegeben, sie haben mir viel genommen. Jetzt sind andere dran, sich zu beweisen. Das versuche ich jetzt auf anderer Position. Ich bin Lehrling.

Liegt es Ihnen, den ganz jungen Menschen in der Akademie des FC Arsenal etwas zu erklären? Oder sind Sie weit weg von ihnen?

Ich versuche Werte zu vermitteln, die mich selber sehr weit gebracht haben. Das ist eine schwierige Aufgabe in der heutigen Zeit, in der alles sehr ich-bezogen ist, sehr Handy-bezogen. Da muss man versuchen, mit totaler Konsequenz dahinter zu stehen.

Ist es auch eine Option für Sie, Trainer zu werden?

Ich mache gerade meinen Trainerschein in England, weil ich als Akademie-Leiter die A-Lizenz brauche. Das erweitert meinen Horizont. Ich dachte bisher, nicht Trainer werden zu wollen, sondern eher Manager, um das ganze Große zu führen.

Was trauen Sie Werder in der kommenden Saison zu?

Es ist eine neue Situation ohne Max Kruse. Als Kapitän hat er eine wichtige Rolle eingenommen, er hat wichtige Tore erzielt. Ich glaube, da ist eine kleine Lücke entstanden, die man erst wieder füllen muss. Max ist sehr effektiv, er steht für zehn bis 15 Tore pro Saison. Da bin ich gespannt. Ich finde es schwer zu prognostizieren, wohin der Weg führt. Ich vertrauen den handelnden Personen sehr, dass sie die Mannschaft weiter entwickeln.​