Nahezu ausgeglichene Gesamtbilanz

Sieben Bremer Siegen stehen acht des FC Augsburg gegenüber, dazu gab es bisher drei Remis. In der Bundesliga hat Augsburg die Nase jedoch klar vorn: Dort stehen acht Siegen des FCA lediglich vier Bremer Siege gegenüber.

Angstgegner Augsburg

Augsburg hat gegen keine andere Mannschaft in der Bundesliga mehr Spiele gewonnen als gegen Werder. Gegen den HSV haben die Schwaben ebenfalls schon acht Siege eingefahren. Die 27 Tore gegen Werder sind klubinterner Rekord. Keines der bisher 14 Bundesligaduelle zwischen dem FCA und Werder endete torlos.

Inzwischen etabliert

Seit 2011 spielt der FC Augsburg ununterbrochen in der Bundesliga. Das schafften in diesem Zeitraum ansonsten - nach dem Abstieg des HSV in diesem Sommer - nur neun weitere Klubs.

Zwiespältige Bilanz

Augsburg hat zwar in der Vorwoche erstmals in der laufenden Saison verloren (1:2 in Mainz), hat aber trotzdem mit vier Punkten aus drei Spielen den besten Saisonstart seiner Bundesligageschichte hingelegt. Zu Hause hakte es zuletzt jedoch gewaltig. Nicht nur das bislang letzte Heimspiel gegen Werder ging verloren (1:3), von den jüngsten sechs Spielen im eigenen Stadion gewann der FCA darüber hinaus nur eines.

Vorsicht vor Gregoritsch

Der Augsburger ist gegen keinen Klub in der Bundesliga so oft erfolgreich wie gegen Werder: In vier Spielen mit dem HSV und zwei mit dem FCA traf der Österreicher insgesamt schon sechs Mal gegen Bremen.

Nouris Aus

Das 0:3 gegen Augsburg in der Hinrunde der vergangenen Saison besiegelte das Aus von Trainer Alexander Nouri. Florian Kohfeldt übernahm und liegt mittlerweile bei einem Punkteschnitt von 1,66 Zählern pro Partie. Damit hat Kohfeldt Thomas Schaaf (1,62) in diesem Ranking überholt. Werder hat saisonübergreifend keines der letzten sieben Pflichtspiele verloren (drei Siege, vier Remis). Das ist die längste Serie unter Kohfeldt. Sollte Werder auch in Augsburg nicht verlieren, wäre die Startserie von Schaaf aus der Saison 2005/06 eingestellt.

Vier Tore, vier Torschützen

Die vier Bremer Saisontreffer verteilen sich auf vier verschiedene Schützen. Bisher trafen Theo Gebre Selassie, Yuya Osako, Milot Rashica und Maximilian Eggestein. Die designierten Torjäger Max Kruse, Martin Harnik und Claudio Pizarro gingen bisher dagegen noch leer aus.

Schafft Werder Historisches?

Mit einem Sieg in Augsburg könnte Bremen einen klubinternen Rekord einstellen: Vier Pflichtspielsiege in Auswärtsspielen hintereinander gab es zuletzt im Herbst 2006 unter Schaaf. Mehr gelangen Werder (seit Bundesliga-Gründung 1963) noch nie.