Werder verliert das zweite Heimspiel der Saison, unterliegt RB Leipzig 0:3 (0:2). Kämpferisch müssen sich die Bremer nichts vorwerfen lassen, es fehlen aber die spielerischen Mittel gegen eine akgeklärte und souveräne Leipziger Mannschaft. Orban, Sabitzer und Saracchi erzielen die Treffer für die Gäste, die durch den Sieg wieder die Tabellenspitze übernehmen.

Das Thema rund um das Spiel war natürlich die Verletzung Niclas Füllkrugs, der sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen Außenmeniskusriss im linken Knie zugezogen hat. Füllkrug ist der neunte Verletzte, den Werder aktuell ersetzen muss. Auch Moisander, Toprak, Langkamp, Veljkovic, Augustinsson, Möhwald, Osako und Bartels fehlen. Sahin fehlte aufgrund einer Gelb-Roten Karte gesperrt.

Die Verletzung Füllkrugs hatte Werder am Freitagabend unter Schock gesetzt. Beim Abendessen im Park Hotel bekam Kohfeldt telefonisch die Botschaft des Kreuzbandrisses. „Wir haben uns mit der Mannschaft zusammengesetzt und offen darüber gesprochen", sagt Kohfeldt. Besprochen wurde auch, dass der Ausfall des zentralen Stürmers eine Veränderung der Taktik nach sich ziehen würde.

Fünferkette in der Abwehr

Gegen Leipzig setzte Kohfeldt auf eine Fünferkette. Theo Gebre Selassie, Christian Groß und Marco Friedl im Zentrum der Verteidiger, Michael Lang und Leonardo Bittencourt auf den Außenpositionen. Das Mittelfeld bildeten Maxmilian und Johannes Eggestein mit Davy Klaassen, den Sturm der 19-jährige Josh Sargent und der 20-jährige Benjamin Goller.

Es war, so muss man es sagen, eine Not-Aufstellung, mit der Werder gegen Leipzog antrat. Und dann passierte das, was nicht passieren sollte: Ganze 13 Minuten nur dauerte es, bis Leipzig in Führung ging. Nach einer Ecke durch Nkunku übersprang Orban Gebre Selassie und traf per Kopf zum frühen 0:1. Es war ein Tor, das sich nicht abgezeichnet hatte. Leipzig hatte mehr Ballbesitz, ohne zu Chancen zu kommen. Es war jedoch erneut eine Standard-Situation, die zu einem Gegentor führte. So war es bereits vor Gegentoren beim 1:3 gegen Düsseldorf und 2:3 in Hoffenheim. Kurz darauf wurde es hitzig. In der 24. Minute rauschte Leipzigs Laimer mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf gegen Bittencourt, anschließend bekam Mukiele den Ellenbogen Klaassens an den Hals. Schiedsrichter Tobias Stieler beließ es bei bei ein paar mahnenden Worten.

Werder überließ in der Mitte der ersten Halbzeit Leipzig immer mehr das Spiel und lauerte auf Konter. Goller, zum ersten Mal in der Startelf, bewegte sich flink, ihm fehlte aber wie Sargent auch die Durchsetzungskraft gegen die großen Leipziger Abwehrspieler Upamecano und Konaté. Dann zeigte Sabitzer, weshalb Kohfeldt ihn vor dem Spiel so gelobt hatte. Aus knapp 20 Metern zirkelte der Österreicher einen Freistoß aus halbrechter Position unhaltbar für Pavlenka in den Torwinkel. Das 0:2 in der 35. Minute klärte die Verhältnisse auf nüchterne Weise.

Laimer fliegt mit Gelb-Rot vom Platz

Kurz darauf die erste Torchance der Bremer. Lang schlug von rechts eine Flanke vor das Tor, Klaassen zog aus rund sechs Metern direkt ab, Upamecano wehrte den Ball jedoch vor der Linie ab. Klaassen reklamierte Handspiel, ein Pfiff blieb aber aus. Es blieb die einzige Gelegenheit Werders im ersten Durchgang. Die zweite Hälfte beginnt mit einer Leipziger Doppelchance. Erst verfehlt Nkunku in der 48. Minute per Kopf nach einer Flanke Sabitzers knapp das Bremer Tor. Zwei Minuten später verfehlt Cunha eine Flanke Werners nur knapp. Die Gäste zeigten also früh, dass sie die Führung nicht veralten, sondern ausbauen wollten.

Werder war durchaus bemüht, es fehlten aber die Mittel, Leipzig ernsthaft in Gefahr zu bringen. Und so war es erneut RB, die sich eine Möglichkeit erspielte. In der 59. Minute bekam Werner am Fünfmeterraum den Ball, scheiterte aus halblinker Position jedoch an Pavlenka.Ein Impuls setzten sollte dann Claudio Pizarro, der in 63. Minute für Johannes Eggestein ins Spiel kam. Dass Werder eine Minute später wieder ins Spiel zurück fand, hatte aber nichts mit Pizarro zu tun. Leipzigs Laimer bekam nach Handspiel die zweite Gelbe Karte und entsprechend auch Rot und musste vom Platz. Eine zumindest umstrittene Aktion, Laimer fiel der Ball auf die Hand.

Saracchi macht den Deckel drauf

In der 66. Minute wechselte Kohfeldt Bargfrede für Maximilian Eggestein ein. Es ist Bargfredes erster Einsatz seit dem 8. März, als Werder Schalke im Weserstadion 4:2 geschlagen hat. Eine zwar kleine positive Nachricht, aber immerhin eine. Beflügelt durch die Überzahl wirft Werder noch einmal alles nach vorne. Mit Luc Ihorst kommt für Sargent ein weiterer Spieler, ebenfalls ein Stürmer. Für Ihorst ist es das erste Spiel in der Bundesliga. Doch Leipzig verteidigt clever und konsequent, zu klaren Chancen kommt Werder auch mit einem Spieler mehr auf dem Platz nicht.

Dafür hat Leipzig eine Chance, die sie auch ganz cool nutzen. In der 83. Minute bedient Werner Haidara, dessen Schuss Pavlenka pariert, aber direkt vor die Füße Saracchis wehrt, der den Ball nur einschieben muss. Der Treffer ist der Schlusspunkt in einem Spiel, das Werder verdient verliert. Am kommenden Sonnabend tritt Werder in Dortmund an.