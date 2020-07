Er bleibt das Gesicht des Vereins: Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt. (gumzmedia/nordphoto)

Die Tinte muss in diesem Fall nicht trocken werden, weil alle Verträge ohnehin unterschrieben sind und noch eine Weile Gültigkeit besitzen. Dennoch ähnelte das, was sich die letzten Tage bei Werder hinter den Kulissen abspielte, einem Neuanfang. Nach intensiven Analysen, Diskussionen und Bewertungen zeichnete sich am Donnerstag der Durchbruch ab: Der Verein ist offenbar zu weitreichenden Veränderungen im gesamten sportlichen Bereich bereit, das war in vielen Detailfragen die Bedingung für Florian Kohfeldt, um weiterhin Trainer bei Werder zu bleiben. Die offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.

Trotz eines noch bis 2023 gültigen Vertrages wäre Kohfeldt von seinem Amt zurückgetreten, wenn der Verein den aus des Trainers Sicht alternativlosen Veränderungen rund um die Mannschaft nicht zugestimmt hätte. Diese sollen nach Informationen des WESER-KURIER nicht nur die medizinische Betreuung betreffen, sondern auch Teile des Trainerstabes sowie neu zu schaffenden Positionen im Profi-Bereich. Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann wollen und sollen jedoch bleiben und diese Veränderungen mit Leben füllen.

Große Pressekonferenz am Freitag

Kohfeldt konnte trotz der schlechten Saison selbstbewusst in diese Gespräche gehen, weil die TSG Hoffenheim ihn zeitgleich mit einer Top-Infrastruktur und einer hochwertigeren Mannschaft lockte. Seit Donnerstag-Nachmittag gibt es nun aber die klare Tendenz, dass Kohfeldt bei Werder bleibt und nicht zu Hoffenheim wechselt. Am Freitag soll das auf einer XXL-Pressekonferenz erklärt werden, an der neben Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann auch Aufsichtsrats-Chef Marco Bode, Geschäftsführer Klaus Filbry und Präsident Hubertus Hess-Grunewald teilnehmen sollen.