Ein umkämpftes Spiel auf Augenhöhe lieferten sich Werder (hier mit Yuya Osako) und Wolfsburg (Marin Pongracic). (gumzmedia/nordphoto)

Da half es auch nichts, dass Werder bis zum Sonntag acht Spiele in Folge gegen Wolfsburg nicht verloren hatte. Die eklatante Heimschwäche der Bremer stellt momentan einfach alles andere in den Schatten. Mit 0:1 unterlag Werder gegen Wolfsburg und ist nun seit 13 Partien im Weserstadion sieglos. Das Zwischenhoch mit sieben Punkten aus drei Spielen ist damit endgültig vergessen. Durch die jüngsten Niederlagen gegen Frankfurt und Wolfsburg rückt der Abstieg immer näher. Der Abstand zum rettenden Ufer hat sich durch den Mainzer Erfolg in Frankfurt auf sechs Punkte vergrößert. Bis zu Düsseldorf auf dem Relegationsrang sind es für Werder drei Zähler.

Bemerkenswert: Vor dem Anpfiff setzten beide Mannschaften mit einem gemeinsamen Kniefall ein Zeichen gegen Rassismus. Die Werder-Profis hatten schon beim Aufwärmen Shirts mit der Aufschrift „Klare Kante gegen Rassismus“ getragen. Sie reagierten damit auf die weltweiten Proteste gegen Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem Polizeieinsatz in den USA.

Kompakt im Zentrum

Dann ging es los, und Werder setzte auf ein kompaktes Zentrum sowie eine eher defensive Ausrichtung. Eine Reaktion darauf, dass die Wolfsburger in der Mitte mit Wout Weghorst und Maximilian Arnold gut besetzt sind. Philipp Bargfrede rückte bei Werder neu in die Mannschaft und agierte im defensiven Mittelfeld. Dahinter verteidigte bei Wolfsburger Ballbesitz eine Fünferkette, in der Ludwig Augustinsson für Marco Friedl spielte. Maximilian Eggestein ließ sich zudem oft neben Bargfrede fallen. Mit Davy Klaassen, Yuya Osako und der einzigen echten Spitzen Josh Sargent blieben dann nur noch drei offensivorientierte Spieler übrig. Milot Rashica fehlte wegen einer Sprunggelenksverletzung aus dem Frankfurt-Spiel, Leonardo Bittencourt saß wegen seiner Beckenprellung zunächst auf der Bank.

Werder stand in dieser kompakten Grundordnung in der ersten Hälfte zumeist gut, kombinierte sich auch mal gefällig nach vorne, doch die Durchschlagskraft fehlte wie schon gegen Frankfurt. Sargent wurde einmal in guter Position abgeblockt (24.), dann vergab Osako die beste Bremer Chance, als er aus 16 Metern am Wolfsburger Torwart Koen Casteels scheiterte (31.). Als Xaver Schlager einen Eggestein-Schuss im Wegdrehen mit der Hand berührte, gab Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus keinen Elfmeter für Werder (39.). Auf der Gegenseite hatte Weghorst seinen Gegenspieler Milos Veljkovic einfach stehen gelassen und war frei vor Jiri Pavlenka aufgetaucht, doch Werders Keeper hatte gut pariert (13.). Ansonsten bekamen die Bremer zumeist noch einen Fuß dazwischen, etwa als Kevin Vogt einen Schuss von Admir Mehmedi abwehrte (28.).

Bartels kommt für Bargfrede

Nach dem Seitenwechsel hatte Werder erst Probleme, den Rhythmus aufzunehmen, doch nach einigen Minuten verlief die Partie wieder ausgeglichen. Nennenswerte Chancen gab es bei einsetzendem Dauerregen zunächst nicht, dann gab Kohfeldt mit der Einwechslung von Fin Bartels für Bargfrede (61.) ein Zeichen für mehr Offensive. Kurz darauf brachte auch Wolfsburgs Coach Oliver Glasner mit Daniel Ginczek und Felix Klaus zwei frische Offensivkräfte (64.). Die Gäste kämpfen schließlich noch um die Teilnahme an der Europa League.

Augustinsson schoss kurz darauf einen Freistoß aus guter Position über das Wolfsburger Tor (68.). Anschließend belauerten sich beide Mannschaften wieder, ein Fehler könnte nun für die Entscheidung sorgen. In der 76. Minute zog Kohfeldt den nächsten Joker: Bittencourt, der Siegtorschütze gegen Freiburg und Schalke, ersetzte Sargent.

Die nächste Großchance bot sich aber Wolfsburg. Werder verteidigte die gefährlichen Standardsituationen der Gäste zwar aufmerksam, doch in der 81. Minute schnappte sich Schlager einen zweiten Ball und hämmerte das Spielgerät aus fast 30 Metern an die Oberkante der Latte. Plötzlich war Wolfsburg jetzt da. Nach einem fatalen Fehlpass von Bittencourt in der Vorwärtsbewegung schalteten die Gäste gut um. Klaus flankte, Weghorst entwischte Kevin Vogt und köpfte zum 1:0 ein (82.).

Kohfeldt brachte mit Davie Selke und Nick Woltemade noch zwei Stürmer (85.), doch von Werder kam nichts mehr. Die Harmlosigkeit der Offensive war wie schon gegen Frankfurt das große Probleme der Gastgeber. Die Bremer kassierten somit in einem eigentlich ausgeglichenen Spiel eine komplett unnötige Niederlage, die im Abstiegskampf noch böse Folgen haben könnte.