Ein Zeichen für den vollen Einsatz: Jiri Pavlenka wirft sich in der Nachspielzeit Adam Bodzek und Opoku Ampomah. (nordphoto)

Vom Ergebnis her hätte Werders Rückrundenstart gar nicht besser verlaufen können, das 1:0 in Düsseldorf war ein optimaler Auftakt. Die Mannschaft hat zum ersten Mal in der laufenden Saison keinen Gegentreffer kassiert, und wie konsequent sie ihr Tor verteidigt hat, war wirklich bemerkenswert. Exemplarisch steht dafür die Szene in der Nachspielzeit, in der sich Torwart Jiri Pavlenka wagemutig zwei Düsseldorfern entgegenwarf, um den Ball zu erobern. Dieser Sieg könnte der Start einer Bremer Erfolgsserie sein, wie sie der 1. FC Köln gerade erlebt. Denn die Mannschaft hat jetzt gemerkt, was sie erreichen kann, wenn sie alles in ein Spiel reinwirft und bis zum Abpfiff fokussiert bleibt. Sie hat außerdem gesehen, dass sie zu null spielen kann.

Dass die Defensive gegen Düsseldorf stabiler stand als in der Hinrunde, lag auch an Winterzugang Kevin Vogt. Er hat seine Mitspieler sofort dirigiert und richtig gestellt. Insgesamt hat die Dreierkette mit Vogt, Ömer Toprak und Niklas Moisander gut harmoniert und nicht viel zugelassen. Werder hat dort hinten nun drei erfahrene Spieler, die wissen, worum es geht. Toprak und Moisander sind sich bewusst, dass die Hinrunde nicht optimal gelaufen ist – in Bezug auf ihre Leistungen und ihr Verletzungspech. Jetzt konnten sie die Vorbereitung durchziehen und finden hoffentlich ihren Rhythmus. Der Sieg zum Rückrundenauftakt gibt viel Selbstvertrauen und hilft ihnen sicherlich dabei, künftig die Leistungen zu bringen, zu denen sie fähig sind.

Je mehr Sicherheit die Mannschaft bekommt, desto besser wird es auch in der Offensive wieder laufen. In Düsseldorf funktionierten die Kombinationen noch nicht, die Laufwege waren oft nicht aufeinander abgestimmt. Die Anordnung mit Josh Sargent ganz vorne und Milot Rashica dahinter war allerdings auch neu. Mit weiteren Erfolgen kommt die nötige Überzeugung im Spiel nach vorne zurück, davon bin ich überzeugt.

Kein Vorwurf an Moisander

Ein Sieg im Heimspiel gegen Hoffenheim ist daher Pflicht, um die drei Punkte von Düsseldorf zu vergolden. Dass Niklas Moisander gesperrt ist und Kevin Vogt aufgrund seiner Gehirnerschütterung wohl fehlt, erschwert dieses Vorhaben natürlich. Wegen der Gelb-Roten Karte in der Nachspielzeit würde ich Moisander allerdings keinen Vorwurf machen. Er war in dem Moment voller Emotionen und zwei seiner Mitspieler lagen verletzt am Boden. Als Kapitän muss er dann doch zeigen, dass er seine Mannschaft schützt. Wenn nichts Beleidigendes gesagt wird, sollte der Schiedsrichter in solch einer Situation mehr Fingerspitzengefühl zeigen. Er hätte Moisander doch auch zur Seite nehmen können, um in Ruhe mit ihm zu sprechen und es dann bei einer Ermahnung zu belassen.

Dass die Schiedsrichter geschützt werden müssen, steht außer Frage. Genauso wie die Vorbildfunktion des Profifußballs für die Amateure. Bei Unsportlichkeiten soll jetzt härter durchgegriffen werden, das ist vollkommen in Ordnung. Moisanders Reaktion allerdings war für mich absolut legitim und im Bereich des Tolerierbaren. Ich finde es toll, wie es zum Beispiel die Handballer hinbekommen. Es gibt kaum Diskussionen mit den Unparteiischen. Nach einem Pfiff legen sie den Ball auf den Boden und akzeptieren die Entscheidung. Im Handball habe ich aber auch den Eindruck, dass die Spieler und die Schiedsrichter als Team agieren, mit dem Ziel, das Spiel vernünftig über die Bühne zu bringen. Es gibt eine gemeinsame Sichtweise der Dinge, das ist im Fußball häufig nicht der Fall. Dort verfolgt jeder eher seine eigenen Ziele.

Dieter Eilts (54)

schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. Der Ehrenspielführer der Bremer, Europameister von 1996 und ehemalige U21-Nationaltrainer schaut bei Werders Spielen in dieser Saison genau hin und analysiert die Leistungen der Mannschaft.