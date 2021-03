Münchens Stürmer Robert Lewandowski (2.v.l) feiert mit Teamkameraden sein Tor zum 0:3. (Martin Meissner)

Dieses Jubiläum ist eines der traurigsten in der Geschichte des SV Werder: Mit 1:3 (0:2) verloren die Bremer am Samstagnachmittag im eigenen Stadion gegen den FC Bayern und warten nun schon seit 25 Ligaspielen auf einen Sieg über den Rekordmeister und aktuellen Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga. Leon Goretzka (22.) und der Ex-Bremer Serge Gnabry machten schon in der ersten Halbzeit alle Werder-Hoffnungen auf ein Ende der Serie zunichte. Robert Lewandowski schraubte nach der Pause sein Torkonto auf 32 (67.), ehe der eingewechselte Niclas Füllkrug der Ehrentreffer gelang. Die Niederlage der Bremer hätte bein konsequenterer Chancenverwertung der Bayern um einiges höher ausfallen können, allein Lewandowski traf dreimal nur Pfosten und Latte.

Dass für Werder nichts zu holen sein würde, erschien vor dem Anpfiff zwar sehr wahrscheinlich, aber keineswegs garantiert. Denn zum einen hatte das Team von Trainer Florian Kohfeldt beim 1:1 im Hinspiel gezeigt, dass es mittlerweile ein Gegenmittel gegen die Münchner gefunden hat, zum anderen hoffte das Bremer Lager auf die befreiende Wirkung des 2:0 drei Tage zuvor bei Arminia Bielefeld, mit dem der Klassenerhalt in greifbare Nähe gerückt ist. „Wir wollen weiter punkten – auch gegen Bayern“, forderte Kohfeldt vor dem Anpfiff. Doch davon war die Mannschaft anschließend ganz weit weg.

Es setzte sich fort, was grün-weiße Fans seit mittlerweile zwölf Jahren nicht anders kennen. Damals gab es am 1. März 2009 mit dem 0:0 den bis dato letzten Punktgewinn im Weserstadion gegen die Bayern. Es folgten elf Niederlagen – mit dem 0:7-Debakel im März 2013 als Tiefpunkt. Nun setzte es Heimpleite Nummer zwölf in Serie.

Wer die Anfangsphase der Partie ganz fein sezierte, der konnte Werder mit einigem guten Willen einen ordentlichen Start bescheinigen. Jedenfalls verteidigte der Tabellenzwölfte zunächst ordentlich, und der Ball lief auch gefällig nach vorne. Ludwig Augustinsson gab sogar den ersten Torschuss der Partie ab (6.), doch der erste positive Eindruck bestätigte sich im weiteren Verlauf überhaupt nicht mehr. Der FC Bayern wurde immer stärker und die Bremer Abwehrreihe immer wackeliger. Was vor allem Thomas Müller zu nutzen wusste. Beim Führungstreffer hatte er einen Eckball per Kopf zu Goretzka verlängert und beim 0:2 perfekt für Gnabry aufgelegt. Für Müller waren es in der laufenden Saison die Torvorlagen zwölf und 13 – keiner ist besser in der Liga. Und keiner hat je einem anderen Club so sehr zugesetzt wie Müller dem SV Werder. Zehn Tore und 16 Assists sind es nunmehr. Rekord ausgebaut.

Dass Müller in beiden Szenen von Bremer Defensivkräften unbehelligt seinen Job machen konnte, war das große Werder-Problem an diesem Tag. Die Abwehr, die in der Innenverteidigung auf zwei von drei Positionen verändert war (Niklas Moisander ersetzte des gelb-gesperrten Marco Friedl, Christian Groß bekam den Vorzug vor Milos Veljkovic) funktionierte nicht. Zu weit weg von den Gegenspielern, zu zögerlich in den Zweikämpfen, zu unsortiert bei Standardsituationen– wer so gegen den FC Bayern spielt, wird bestraft. Und Werder wurde bestraft. Aber nicht so hart, wie es möglich gewesen wäre.

Phasenweise schien sogar eine Wiederholung des 0:7 möglich, weil die Bayern Chance um Chance herausspielten. Zwischen der 53. und 67. Minute reduzierte sich die Partie sogar auf ein Duell zwischen Lewandowski und Werder-Schlussmann Jiri Pavlenka. Zunächst traf Lewandowski per Kopf nur den Innenpfosten, dann scheiterte er mit zwei Versuchen aus kürzester Distanz an Pavlenka (57.), der den Ball an die Latte lenkte und auch eine weitere Lewandowski-Chance per Reflex entschärfte (66.). Doch dann traf der Jäger des Gerd-Müller-Rekord (40 Tore in einer Saison) doch noch, staubte nach einem Eckball zum 0:3 ab (67.). Die Bremer Abwehr war dabei einmal mehr völlig ungeordnet. Lewandowski hätte sogar noch nachlegen können, scheiterte aber zum dritten Mal am Aluminium (78.).

Danach war Schluss für Lewandowski, der Top-Torjäger der Liga, durfte Kräfte für die Champions League sparen, in der die Bayern am Mittwoch auf Lazio Rom treffen und einen 4:1-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen müssen. Ohne Lewandowski ließ die Bedrohung für Werder schlagartig nach. Bei einem Konter kamen die Grün-Weißen sogar noch zum Ehrentreffer. Milot Rashica war allen davongelaufen, scheiterte aber an Bayern-Keeper Manuel Neuer. Füllkrug schob ins leere Tor ein. In der Nachspielzeit hatte Füllkrug sogar noch die Chance, auf 2:3 zu stellen, doch das wäre zu viel Make-up gewesen für ein Spiel, das eindeutiger war, als es das Ergebnis aussagte, das Werder auf dem Weg zum Klassenerhalt aber nicht zurückwerfen sollte