Zwölf Kilometer Luftlinie trennen Delmenhorst von Bremen, im Fußball aber eben doch mehrere Klassen. In der ersten Pokalrunde besiegt Werder Atlas Delmenhorst 6:1 (4:1). Im Vorfeld der Partie gab es bei der Organisation des Spiels viel Unterstützung vom Bundesligisten für den den Fünftligisten, mit Anpfiff war die nachbarschaftliche Hilfe abgeschlossen. Werder spielte den Erfolg souverän und problemlos herunter.

In der Vorbereitung auf das Spiel des Jahrhunderts, wie die Partie in Delmenhorst betitelt wurde, gab es keinen Klassenunterschied. Am Vormittag wurde eine kurze Trainingseinheit absolviert, anschwitzen heißt das im Fußball-Sprech, anschließend bezog Delmenhorst ein Tageshotel, alles ganz wie eine Profi-Mannschaft. Mit Beginn des Spiels ist den Amateuren aber dann doch die ungewohnte Kulisse von 41500 Zuschauern im großen Weserstadion anzumerken.

Werder ist dagegen vom Anpfiff weg die Maßgabe anzumerken, nichts anbrennen zu lassen. In der Bremer Aufstellung gibt es zwei kleinere Auffälligkeiten. Christian Groß verteidigt neben Kapitän Niklas Moisander, da Ludwig Augustinsson weiterhin verletzt fehlt. Für Groß, eigentlich Kapitän der U23, ist es das erste Pflichtspiel für einen Bundesligisten. Und Josh Sargent stürmt statt Niclas Füllkrug, der von Florian Kohfeldt vorsichtig aufgebaut werden soll.

Atlas trifft mit dem ersten Angriff

Neun Minuten und 22 Sekunde dauert es, bis Werder ernst macht. Einen langen Pass Moisanders in den Strafraum flankt Theo Gebre Selassie direkt auf Yuya Osako, der den Ball mit rechts nur reinlegen muss. Knapp zehn Minuten später das 2:0. Eine Ecke Nuri Sahins verlängert Osako per Kopf auf Moisander, der aus kurzer Distanz einschiebt.

Vielleicht fühlt sich Werder durch die frühe Führung zu sicher, denn plötzlich steht es nach 30 Minuten nur noch 1:2. Es ist der erste Angriff der Delmenhorster im Spiel, aber der ist sehenswert: Oliver Rauh dribbelt sich auf der rechten Seite im Sprint über den halben Platz, legt quer auf Tom Schmidt, der aus sechzehn Metern trocken ins linke untere Eck des Bremer Tors trifft.

Werders Verwirrung dauert nicht lange. Sieben Minuten später lupft Groß den Ball ebenso locker wie sehenswert in den Strafraum, Milot Rashica trifft von rechts aus spitzem Winkel zum 3:1. In der 40. erhöht Davy Klaassen nach feinem Solo zum 4:1. Eingeleitet hat den Treffer Marco Friedl mit einem scharfen Pass an die Strafraumkante.

Zur zweiten Halbzeit wechselt Kohfeldt, der in Delmenhorst aufgewachsen ist und dort sein Abitur gemacht hat, Kevin Möhwald für Marco Friedl ein. Auf die Linksverteidiger-Position wechselt jedoch Maximilian Eggestein.

Pizarro trifft doppelt

Dann passiert lange nichts, Werder schaltet in den Verwaltungs-Modus. Spektakel gibt es erst wieder in der 65. Minute – Claudio Pizarro wird für Osako eingewechselt, es brandet Applaus auf wie nach einem Tor. Kurz zuvor ersetzt Füllkrug den auffälligen Sargent.

Und die beiden setzen auch den nächsten Höhepunkt. Füllkrug setzt sich im rechten Eck des Strafraums durch und legt vor das Delmenhorster Tor auf Pizarro, der in der 68. Minute zum 5:1 trifft. Sechs Minuten später ist es erneut Pizarro, der nach kurzem Dribbling von der Straufraumgrenze den Treffer zum 6:1 erzielt.

Gefeiert wird bei Atlas trotzdem. Schon vor dem Spiel war eine kleine Party angekündigt: Im Kreis der Spieler, ihren Frauen und Sponsoren. Trotz der Niederlage bleibt es das Jahrhundertspiel, das lässt sich Atlas nicht nehmen. Zu feiern gibt es immerhin einen Treffer gegen den Bundesligisten. Atlas-Präsident Manfred Engelbart: „Das Tor macht mich zum glücklichsten Menschen der Welt."