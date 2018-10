Am Sonnabend und am Sonntag bleibt der Trainingsplatz leer. Nachdem sie sich mit dem 2:0 gegen den VfL Wolfsburg in die Länderspielpause verabschiedet haben, dürfen sich Werders Profis erst einmal zwei Tage ausruhen. Weiter geht es am Montag, allerdings werden dann gleich 15 Spieler fehlen, weil sie mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind.

Dementsprechend will Trainer Florian Kohfeldt die Schwerpunkte setzen. „Die nächste Woche geht es um Regeneration, um athletische Inhalte und darum, den einen oder anderen in Spielpraxis zu bekommen, der zuletzt nicht so viel gespielt hat“, sagte er. Am Freitag steht zudem ein Testspiel beim Drittligisten VfL Osnabrück an. Anpfiff an der Bremer Brücke wird um 18.30 Uhr sein.

Zu den Spielern mit weniger Einsatzzeit in den vergangenen Wochen, die darüber hinaus nicht auf Länderspielreise sind, dürfte Kohfeldt Sebastian Langkamp (feierte am Freitag sein Saisondebüt), Nuri Sahin (90 Minuten auf der Bank) und Kevin Möhwald (bislang nur mit Kurzeinsätzen) zählen. Verstärkung gibt es in dieser Phase wie gewohnt aus der U23, deren Trainer eingeschlossen. „Sven Hübscher wird bei uns sein, um die Verzahnung hinzubekommen“, sagte Kohfeldt.

