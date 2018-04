So richtig rund läuft es zurzeit nicht bei Grün und Weiß: Dreimal sieglos, dabei in zwei Fällen sogar von Gegnern abgewatscht, mit denen man sich auf Augenhöhe wähnte. Ups, da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich. War das wirklich das gleiche Team, das gerade noch die Bundesliga von hinten aufgerollt hatte und kühne Optimisten schon über höhere Aufgaben nachdenken ließ? Genau dieses Team hatte doch kurz zuvor noch 13 Punkte aus fünf Spielen geholt und damit den Grundstein für den Klassenerhalt gelegt. Aber ebenda sind wir schon mittendrin in der Ursachenforschung für die aktuelle Delle. Der passende Satz dazu heißt: Werder leidet unter Spannungsabfall.

Komischerweise kam der Knick direkt nach dem Sieg gegen Frankfurt, also just zu dem Zeitpunkt, als die Rettung quasi feststand. 36 Punkte, Saisonziel erreicht, wir habe fertig! Nun wird niemand behaupten, dass die Profis sich nach ihrem gelungenen Kraftakt absichtlich hängen ließen, und gegen Leipzig haben sie ja auch noch mal ordentlich fürs Publikum vorgespielt. Aber irgendwie setzt sich wohl doch in den Köpfen fest, dass man dem Körper nicht alles abverlangen muss, wenn es nicht mehr wirklich vonnöten ist. Wie auch Usain Bolt es nur noch austrudeln lässt, wenn er im 100-Meter-Vorlauf die Konkurrenz abgeschüttelt hat.

Der Mensch neigt halt zum Pflegma, ein Phänomen, das auch Werder erreicht zu haben scheint. Die Anspannung ist weg, und dann nistet sich bei manchem zumindest im Unterbewusstsein wohl der Gedanke ein, dass fortan auch 90 Prozent reichen könnten. Mit zehn Prozent weniger Leistungskraft aber kommen halt Auftritte wie in Hannover oder Stuttgart zustande, und für die Partie gegen Dortmund würde eine solche Schaffensweise auch nicht viel Gutes versprechen.

Möhwald könnte die Qualität anheben

Selbst Max Kruse nimmt sich gerade eine kreative Pause. Irgendwo menschlich, weil Werders Unterschiedsspieler inzwischen endgültig gemerkt hat, dass Joachim Löw die WM ohne ihn plant. So was kann sich dann schon mal aufs Gemüt legen. Aber irgendwo auch unprofessionell. Denn für den Klub geht es auch in den letzten drei Spielen noch um die Verbesserung in der Fernsehtabelle. Jeder Platz bringt rund eine Million Euro mehr, und das wäre zusätzliches Geld, das im Sommer in den Kader investiert werden könnte. Allein darum also ist Hängen lassen keine Lösung.

Eine Blutauffrischung wird nach dem Abgang von Junuzovic auch unumgänglich sein. Werder hat zwar schon im Winter ein paar Vorgriffe auf die neue Saison gemacht, doch so richtig zünden konnte bisher keiner der letzten Transfers. Rashica, Langkamp, Friedl, das war eher ein Zehn-Millionen-Invest, um die Quantität zu steigern. Kevin Möhwald, der aus Nürnberg kommt, könnte im zentralen Mittelfeld vielleicht die Qualität anheben. Das Zeug dazu hat er, und der Mann ist ablösefrei.

Sehnsucht nach dem Königs-Transfer

Unterm Strich aber entspricht der aktuelle Personalstand eher dem aktuellen Tabellenplatz. Wie wäre es darum dann vielleicht doch endlich mal mit einem Kracher? Ein zweiter Unterschiedsspieler müsste her, um Max Kruse zu entlasten, um nicht alles auf seinen Schultern abzuladen, und um Werder unberechenbarer zu machen.

So einen hatte Florian Kohfeldt ja wohl auch schon im Sinn, als er die Begabungen seines Wunschkandidaten umschreiben sollte. In den Zwischenräumen müsste er sich wohlfühlen, heißt das im schönsten Laptop-Trainer-Deutsch. Und bedeuten soll das wohl, dass so einer das Spiel lesen, das Spiel sortieren und das Spiel machen soll. Gute Idee, weil wir damit dann ja wirklich den Königs-Transfer hätten, auf den Bremen schon lange sehnsüchtig wartet. Und wenn jetzt die Mannschaft noch ein wenig Fernsehgeld einspielt, wäre er vielleicht auch noch zu finanzieren.

