Milot Rashica zeigte mit Werder lange eine gute Leistung gegen die Bayern, am Ende gab es aber doch keinen Höhenflug, sondern die erwartbare Niederlage. (nordphoto)

Sie hätten es sicherlich lieber ein bisschen einfach gehabt, früh in den Feiermodus geschaltet. Doch diesen Gefallen tat Werder dem FC Bayern nicht. Wenn im Weserstadion schon die endgültige Entscheidung über den Deutschen Meistertitel fallen sollte, dann doch bitte ohne Bilder von Betreuern, die frühzeitig einige vorbereitete T-Shirts aus bereitgestellten Kartons kramen. Und so präsentierten sich die Bremer keineswegs wie ein Absteiger, zu einer Überraschung reichte es dann aber doch nicht. Stattdessen gab es eine recht unspektakuläre 0:1 (0:1)-Niederlage.

Florian Kohfeldt hatte seinen Worten Taten folgen lassen: Geschont wurde keiner seiner Spieler mit Blick auf die noch anstehenden Aufgaben im Abstiegskampf, auch gegen das Überteam aus München sollte es das vermeintlich beste Personal richten. Eine signifikante Änderung gab es dann aber doch. Ludwig Augustinsson hatte beim Anschwitzen am Dienstagmorgen über Oberschenkelprobleme geklagt. Der Linksverteidiger wurde deshalb vorsorglich aus dem Kader genommen, für ihn durfte Marco Friedl gegen seinen Ex-Verein ran.

Und der junge Österreicher hatte ebenso wie seine Teamkollegen eine klare Marschroute mit auf den Weg bekommen. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich keine langen Bälle sehen möchte. Das wird nichts bringen“, erklärte Werders Chefcoach unmittelbar vor dem Anpfiff am „Sky“-Mikrofon. Auch gegen die Bayern müssen man sich „trauen, in die Zwischenräume zu kommen, um von dort in die Tiefe zu gehen“, sagte Kohfeldt. Und hektisch dürfe man bei eigenem Ballbesitz schon gar nicht werden.

Platzverweis für Davies bleibt aus

Das klang alles reichlich mutig, stressfreier wurde der Abend dadurch aber keineswegs. Von der ersten Sekunde an setzte der Rekordmeister die Gastgeber unter Druck. Doch die wussten sich zu wehren. Nach acht Minuten war es Theodor Gebre Selassie, der nach einem schönen Bremer Angriff das Außennetz des gegnerischen Tores traf. Wenig später war es Maximilian Eggestein, der aus der Distanz knapp daneben zielte (18.). Kurz darauf lag plötzlich Leonardo Bittencourt am Boden, Bayerns Alphonso Davies hatte nach einem Zweikampf ordentlich weitergehakelt. Schiedsrichter Harm Osmers beließ es jedoch bei einer Gelben Karte, und auch der Video-Assistent schaltete sich nicht ein, obwohl auch ein Platzverweis wegen Nachtretens völlig gerechtfertigt gewesen wäre.

Das Spiel blieb munter. So verfehlte erst Kingsley Coman das Bremer Tor per Kopf nur knapp (23.), dann verzog Davy Klaassen im Strafraum der Münchener (31.). Werder war weit davon entfernt, der befürchtete Spielball des Branchenprimus zu sein. Die erste halbe Stunde machte Hoffnung, dass es an diesem Tag wohl tatsächlich nicht nur um die Höhe einer Niederlage und ein ramponiertes Torverhältnis gehen sollte. Die erste Hälfte hatte allerdings noch eine bitterböse Pointe parat. Jerome Boateng hob den Ball in den Bremer Sechzehner, Robert Lewandowski startete im genau richtigen Moment und ließ Jiri Pavlenka keine Chance (43.). Auf einmal war doch wieder alles beim Alten: Der Favorit führte dank der individuellen Klasse seiner Angestellten und steuerte auf seine achte Meisterfeier in Folge zu, Werder ging mit einem Rückstand und ohne Belohnung für eine zuvor couragierte Leistung in die Pause.

Bayern drängt auf das 2:0

Aus dieser kam Kevin Vogt dann gar nicht erst wieder zurück, für ihn rückte Sebastian Langkamp in die Mitte der Fünferkette. Und der 32-Jährige wäre dann beinahe gegen Lewandowski zu spät gekommen, der nach einer Hereingabe von Thomas Müller sehenswert per Hacke traf (55.) - Müller hatte zuvor allerdings im Abseits gestanden, weshalb es beim 0:1 blieb. Die Heimelf hatte mittlerweile weitaus mehr Probleme als noch zuvor. Zwar stimmte der Einsatz noch immer, befreiende Kombinationen gab es aber kaum noch. Stattdessen wurden die Bremer tief in die eigene Hälfte gedrückt, Lewandowski flog völlig freistehend ein wenig überraschend unter dem Ball durch (60.). Kohfeldt reagierte, brachte mit Josh Sargent und Fin Bartels zwei Frische Kräfte, die anstelle von Rashica und Bittencourt wieder ein wenig mehr Druck entfachen sollten.

Der Wunsch blieb allerdings ein frommer. Der Tabellenführer hatte auch weiterhin das Geschehen unter Kontrolle, wenn Werder mal im Ballbesitz war, dauerte dieser inzwischen nur noch ein paar Sekunden an. Die Bayern versuchten, sich den Gegner zurechtzulegen und der zweite Treffer schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Da die Abwehr um Niklas Moisander aber recht kompakt stand und weiter aufopferungsvoll kämpfte, blieb es weiterhin knapp.

Verspäteter Platzverweis

In der Schlussphase durften die Bremer dann doch noch in Überzahl spielen. Milos Veljkovic hatte den Ball erobert, Alphonso Davies hinderte den aufgerückten Innenverteidiger am Weiterlaufen und sah nun die Gelb-Rote Karte (79.). Beinahe im Gegenzug war es dann aber Coman, der die nächste Topgelegenheit hatte. Der Offensivmann tanzte erst Veljkovic aus, zielte dann aber genau auf Pavlenka (81.). Werders Schlussspurt wollte trotz der personellen Überlegenheit nicht so recht in Schwung kommen, Kohfeldt brachte deshalb noch Niclas Füllkrug und Claudio Pizarro. Es war jedoch Yuya Osako, der noch den Ausgleich auf dem Kopf hatte, Keeper Manuel Neuer reagierte allerdings überragend (90.). So verlor Werder nicht unverdient, trotzdem blieb das Gefühl, dass an diesem Abend durchaus etwas mehr möglich gewesen wäre.