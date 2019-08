Die Marschroute war klar: Werder will für die Abwehr einen Mann holen, der auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar ist. Bislang galt Benjamin Henrichs vom AS Monaco als Topkandidat - laut einem Bericht des „Kicker“ sind die Bremer nun aber von ihren ursprünglichen Planungen abgerückt. Anstelle eines Flügelspielers soll es nun doch ein Mann für die Zentrale sein. Ömer Toprak von Borussia Dortmund sei demnach die erhoffte Verstärkung.

Nach Angaben des Fachblatts würde Toprak, der zuletzt noch im Super-Cup gegen den FC Bayern München für die Borussen auflief, vier bis fünf Millionen Euro Ablöse kosten. Allerdings soll auch der italienische Klub US Sassuolo Calcio Interesse am früheren türkischen Nationalspieler haben, der in Dortmund noch einen Vertrag bis 2021 besitzt. Werder würde durch eine Toprak-Verpflichtung einen Rechtsfuß bekommen, der auf Anhieb neben Kapitän und Abwehrchef Niklas Moisander auflaufen könnte. Leidtragende wären die verletzten Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp. Marco Friedl dagegen, der eigentlich als Moisanders Nebenmann vorgesehen war, würde vermutlich abermals die Rolle der Allzweckwaffe auf den Außenbahnen einnehmen.

Den kompletten Artikel des „Kicker“ gibt es hier.