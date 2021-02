Werder bereitet sich auf extreme Wetterbedingungen in Bielefeld vor. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Nur 190 Kilometer – näher dran an Bremen als Bielefeld ist kein anderer Bundesliga-Standort. Und dennoch kann die Auswärtsfahrt zum Spiel am Sonntag, 18 Uhr, für den SV Werder zu einer der unangenehmsten und auch zeitlich gesehen längsten der Saison werden. Grund: das mögliche Schneechaos im Norden Deutschlands. Während Werder vorsorglich sogar eine zweite Übernachtung in Ostwestfalen einplant, hat die Arminia ebenfalls schon besondere Vorkehrungen getroffen und eine „Einsatz-Nottruppe“ zusammengestellt. Deren Hauptaufgabe könnte es werden, bis zum Anpfiff das Weiße vom Grünen zu bekommen.

Der Wetterbericht sagt für den Raum Bielefeld für die kommenden Tage leichten bis mäßigen, aber beständigen Schneefall voraus. Das Ganze bei Temperaturen von -4 bis -9 Grad und stürmischem Ost-Wind. Aber wie es wirklich wird, weiß niemand. Daniel Mucha, Leiter Medien und Kommunikation bei der Arminia, sagt auf Nachfrage der Deichstube: „Wir sind auf alles vorbereitet. Wenn es stark schneien sollte, werden wir versuchen, den Platz zu räumen.“ Früher wurden für solche Spezialeinsätze gerne Fans rekrutiert, die dann mit Schneeschiebern beherzt das Problem beseitigten. Geht aktuell aber nicht – wegen Corona. Die Bielefelder haben deshalb eine gewisse Anzahl an Club-Mitarbeitern in Alarmbereitschaft versetzt. Die Kollegen sollen sich für das Wochenende nichts vornehmen, um als schnelle Helfer Schnee schippen zu können. Die Rasenheizung in der Schüco-Arena läuft zudem zwar unter Volllast, mit stärkerem Schneefall würde sie aber nicht klarkommen. Weil tief in der Erde verlegt, kann sie zwar gefrorenen Boden auftauen, aber nicht weiter oben Schneemassen schmelzen.

Werder hat zwar nicht das Problem, den Platz bespielbar zu halten, dafür müssen die Bremer hin und wieder zurück kommen. Der erste Teil dürfte noch keine Schwierigkeiten bereiten, die Bremer können sich am Samstag nach dem Abschlusstraining ganz normal mit zwei Teambussen auf die kurze Reise begeben. Sonntagabend nach dem Spiel wird es möglicherweise schwierig. Für den Fall, dass die Straßen zwischen Bielefeld und Bremen dann zugeschneit oder vereist sein sollten, würde Werder noch eine Nacht in Ostwestfalen dranhängen. Das sei organisatorisch kein Problem, heißt es.

Und neu wäre es auch nicht. Vor fast genau drei Jahren ist Werder nach einem 0:1 beim SC Freiburg im Breisgau hängengeblieben. Damals war das Flugzeug, das vom Airport Basel aus starten sollte, nach einem plötzlichen Wintereinbruch vereist, konnte nicht abheben.

