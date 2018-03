Die Zeichen zwischen Werder und Yuning Zhang stehen auf Trennung. (nordphoto)

Wenn man Yuning Zhang auf dem Trainingsgelände begegnet, ist kaum zu glauben, dass er das wohl schlimmste Jahr seiner Laufbahn durchmacht. Der Chinese lacht, er grüßt freundlich, wechselt in bestem Englisch ein paar schnelle Worte mit den Fans. Nur eines tut er nicht: spielen. Zhang kam im vergangenen Sommer nach Deutschland, um an der Weser den viel zitierten nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere zu machen. „Ich spiele hier, weil ich unbedingt besser werden möchte“, sagte der damals 20-Jährige bei seiner Vorstellung im Juli. „Es ist einer der wundervollsten Momente meiner Karriere, hier zu unterschreiben. Ich bin sehr stolz.“

So schön es für Zhang begann, so bitter ging es weiter. Sportlich, so viel wurde schnell klar, reichte es einfach nicht für den Bundesliga-Kader. Doch selbst in der U23 durfte er nicht ran, es fehlte die Spielgenehmigung. Und sie fehlt noch heute. Also trainierte Yuning Zhang. Ohne zu murren. Zwischenzeitlich gab es immer wieder Verletzungen, auch aktuell zwickt es in der Achillessehne. „Fünf Mal“, so rechnete Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt am Dienstag vor, habe er Zhang in diesem Jahr im Mannschaftstraining gehabt. Zu Jahresbeginn war Zhang mit der chinesischen U23-Nationalmannschaft bei der Asienmeisterschaft. Dadurch verpasste er die Wintervorbereitung mit Werder. Mehr noch: Aus Asien kam Zhang verletzt zurück. Was genau er vom Stürmer halten soll, weiß Kohfeldt deshalb gar nicht so genau: „Bevor ich eine unseriöse Einschätzung abgebe, gebe ich im Moment gar keine ab.“

Für Kohfeldt ist das zu diesem Zeitpunkt auch ganz praktisch. Denn so ist er nicht der erste wichtige Entscheider im Klub, der ein endgültiges Urteil über den Stürmer fällen muss. Dabei zeichnet sich immer deutlicher ab, dass das Experiment mit Zhang im Sommer ein Ende findet. Sportlich hat er in den vergangenen neun Monaten für die Bundesliga-Mannschaft keine Rolle gespielt, auch nicht nach dem Trainerwechsel von Alexander Nouri zu Florian Kohfeldt. Im Spieltagskader stand Zhang kein einziges Mal. Ein Lob hat der Werder-Trainer trotzdem für Zhang übrig. „Ich ziehe meinen Hut davor, wie er in der Trainingsarbeit dabei ist“, so Kohfeldt, „er ist fleißig, sehr akribisch.“

Menschlich gibt es also keinerlei Zweifel bei den Bremern. Aber es gibt da ja eben auch noch den sportlichen Aspekt. Und der entscheidet. Auf beiden Seiten. „Es wird im Sommer, und das kann man nicht ausschließen, eventuell zu einer Trennung kommen, wenn die Perspektive für die Bundesliga zu gering ist und er in Holland, Schottland oder auf einem Niveau spielen kann, das höher ist, als das der Dritten Liga“, sagte Werders Geschäftsführer Klaus Filbry am Dienstag im Gespräch mit MEIN WERDER. „Dann ist das für ihn sicherlich der bessere Weg.“

Werder arbeitet weiter an Spielgenehmigung

Klaus Filbry macht dem chinesischen Angreifer allerdings auch Hoffnung, dass er bei einem Verbleib nicht abermals derartige Monate erleben müsste. „Wir haben keine Informationen darüber, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, die Spielgenehmigung für die Dritte oder die Regionalliga zu bekommen“, sagte Filbry. „Wir arbeiten gerade sehr intensiv mit dem DFB, der DFL und dem DOSB daran. Es hat zudem innerhalb der Dritten Liga eine Abstimmung zu dem Thema gegeben, die positiv ist. Insofern sind wir zuversichtlich, dass diese Spielgenehmigung für die neue Saison auch vorliegen wird.“ Zuletzt hatte es diese auf Wunsch der Vereine nicht gegeben, um die Entwicklung eigener Talente zu schützen. Nach den abermaligen Gesprächen könnte dies nun in der neuen Saison anders aussehen.

„Ob wir dann noch der richtige Verein für ihn sind, das müssen wir gemeinsam diskutieren“, sagte Klaus Filbry. „Wir müssen sehen, wo er im Hinblick auf die Bundesliga-Mannschaft am Ende der Saison steht. Da muss man dann die ehrliche Diskussion führen, ob er das Potenzial für die Bundesliga hat.“ Ein Verbleib in Bremen dürfte unter anderem auch mit der Spielklasse von Werders U23 zusammenhängen. Derzeit sieht es stark nach einem Abstieg in die Regionalliga aus. Und die vierte Liga dürfte dann doch eben nicht das sein, was sich ein chinesischer Nationalspieler vorstellt.

Das klingt alles nicht wirklich danach, als wenn es ein gelungenes Leihgeschäft gewesen wäre. „Man könnte sagen, dass es sich nicht gelohnt hat, weil er nicht die Spielpraxis bekommen hat", sagte Klaus Filbry. "Ich glaube aber, dass er sich persönlich als Fußballer auf jeden Fall weiterentwickelt hat durch die Trainingsintensität und das, was er hier erlebt hat. Für uns als Verein bezüglich der Partnerschaft mit China war das auch eine positive Erfahrung.“