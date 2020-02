Und wieder war der Gegner erfolgreicher: Ein typisches Werder-Bild aus dieser Saison. (nordphoto)

Man kann lange darüber diskutieren, ob Werders Defizite in der Defensive derzeit das größte Problem sind, oder doch eher die fehlenden Tore im Angriff. 46 Gegentreffer nach 20 Bundesliga-Spieltagen sind sicherlich ein viel zu hoher Wert, auch in den letzten beiden Spielen gegen Hoffenheim (0:3) und Augsburg (1:2) kassierte die Mannschaft schon wieder fünf Treffer. Auf der anderen Seite schoss die Mannschaft in der Rückrunde noch gar kein eigenes Tor, beim 1:0-Sieg in Düsseldorf und bei der zwischenzeitlichen Führung in Augsburg half jeweils der Gegner durch ein Eigentor tatkräftig mit.

Die fehlenden Tore waren schon vor der Winterpause Werders Problem, in den Kellerduellen gegen Paderborn (0:1), Mainz (0:5) und Köln (0:1) schossen die Bremer nicht ein einziges Tor. Den letzten Treffer durch einen Stürmer oder Mittelfeldspieler gab es beim 1:6 in München – ein schönes, aber letztlich wertloses Tor von Milot Rashica.

Es fehlt auch die Körpersprache

„Beides ist noch immer ein Problem, die Defensive und die Offensive“, erklärte Kapitän Niklas Moisander nach der Niederlage in Augsburg, „wir haben wieder zwei Gegentore kassiert. Natürlich müssen wir aber auch unser Angriffsspiel verbessern. In der ersten Halbzeit war das in Augsburg noch okay, wie ich fand, da hat Davie Selke uns gut getan und war bei langen Bällen anspielbar und hat die Bälle behauptet. Aber wir müssen insgesamt torgefährlicher werden, wir erspielen uns zu wenige Torchancen.“

In der zweiten Halbzeit hatte sich Werder gar nicht mehr lösen können aus dem Augsburger Dauer-Druck, so waren die beiden Gegentore nur eine Frage der Zeit. „Da haben wir es nicht geschafft, unser Positionsspiel durchzuhalten, so konnten wir uns gar nicht mehr aus dem Druck befreien“, analysierte Moisander.

Resignation hilft nicht

Die Situation sei schwierig, weiß der Kapitän, „und wenn du so lange in einem wichtigen Auswärtsspiel führst und dann doch verlierst, dann tut das natürlich weh“. Was aber einmal mehr auffiel in Augsburg: Nach einem Rückstand gibt es kein Aufbäumen bei Werder, die Körpersprache wird nicht mutiger oder aggressiver, auch alle Einwechslungen verpuffen völlig wirkungslos. Das wird sich ändern müssen, denn Gegentore werden nach Lage der Dinge auch in den kommenden Wochen fallen. Darauf nicht mit Resignation zu reagieren, sondern mit dem Willen, noch etwas zu verändern, auch darum muss es nun bei Werder gehen.