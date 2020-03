„Der SV Werder appelliert an alle Fans und Sympathisanten, sich nicht am kommenden Montag vor, während und nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Weserstadion zu versammeln“, heißt es in einer Erklärung des Vereins. „Trotz des Verständnisses für das Bedürfnis der Anhänger, das Team zu unterstützen, bittet der SV Werder alle Fans, Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Prävention einer weiteren Verbreitung des Coronavirus sollte Priorität besitzen. Wir bitten alle Fans dafür um Verständnis.“

Die Bremer spielen am Montag das erste Geisterspiel ihrer Bundesliga-Geschichte, wie bei allen anderen Duellen an diesem Spieltag sind auch für die Partie gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr) keine Zuschauer zugelassen. Insbesondere in den sozialen Medien hatten einige Fans jedoch schon signalisiert, trotzdem an den Osterdeich zu kommen, um die Mannschaft von außerhalb der Arena zu unterstützen.