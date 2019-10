Werder muss am Saisonziel Europa festhalten

Das gemeinsam gesteckte Ziel internationaler Wettbewerb sollte Werder nicht aufgeben, meint Experte Dieter Eilts. (nordphoto)

Werder Bremen hat vor dieser Saison wieder das Erreichen eines internationalen Platzes als Ziel ausgegeben. Für mich war das eine mutige, aber durchaus realistische Zielsetzung. Die Mannschaft hatte in der Vorsaison den internationalen Platz schließlich nur knapp verpasst und war mit guten Spielern verstärkt worden. Niclas Füllkrug kam als zentraler Zielspieler für den Angriff. Mit Ömer Toprak und Michael Lang holte Werder zwei erfahrene Abwehrspieler und zu guter Letzt wurde mit Leonardo Bittencourt noch eine weitere, starke Offensivkraft verpflichtet. Die Verantwortlichen hofften natürlich auch auf die Weiterentwicklung des Teams, darauf, dass die antrainierten Automatismen noch stärker greifen.

Alle – Verantwortliche, Trainerteam und Spieler – haben sich für das Ziel Europa ausgesprochen. Sie haben sich voll und ganz damit identifiziert. Nach dem achten Spieltag muss man feststellen, dass das Ziel keinesfalls unerreichbar ist, aber doch vieles nicht so läuft, wie es sich die Verantwortlichen vorgestellt haben. Werder hat aktuell nur neun Punkte auf dem Konto und ist Tabellenzwölfter.

Es ist noch vieles möglich

Zum Vergleich: In der Vorsaison, in der die Mannschaft das Ziel Europa am Ende knapp verpasste, standen nach dem achten Spieltag 17 Punkte und Tabellenrang drei zu Buche. Jetzt gibt es sicherlich Zweifler, die sofort der Meinung sind, dass das Saisonziel korrigiert werden muss. Ich gehöre nicht dazu. Ich persönlich finde es gut und habe vollstes Verständnis dafür, dass die Werder-Verantwortlichen an ihrem Ziel festhalten. Erstens, weil sie dadurch dokumentieren, dass sie vollstes Vertrauen in die Spieler haben, die einsatzfähig sind. Und zweitens, weil eine Korrektur des Saisonziels nach acht Spieltagen keinen Sinn ergibt. Im Laufe der Saison ist noch vieles möglich.

Dass die Mannschaft den eigenen Erwartungen bislang hinterherläuft, hat seine Gründe. Durch die vielen Verletzungen und permanent notwendigen Umstellungen konnte sie sich noch nicht die gewünschten Automatismen erarbeiten, die wichtig sind, um dauerhaft erfolgreich zu spielen. Besonders die Wechsel im Defensivverband führten häufig dazu, dass der Gegner zu vermeidbaren Chancen kam und Tore erzielen konnte. Zu den Abstimmungsproblemen gesellten sich individuelle Fehler. Diese Fehler sind teilweise darauf zurückzuführen, dass nicht alle Spieler ihren Rhythmus gefunden haben.

Der Rhythmus fehlt

Durch die vielen Verletzungspausen und Trainingsunterbrechungen zur individuellen Belastungssteuerung sind einige Spieler noch nicht bei 100 Prozent. Die Entwicklungsschritte, die bei regelmäßigem Training möglich wären, bleiben aus. Dies lässt sich in einigen Spielen kompensieren, aber auf Dauer ist ein Team nur erfolgreich, wenn die Spieler bei 100 Prozent sind.

Im Spiel mit dem Ball hat die Mannschaft den Stil des Trainers verinnerlicht. Werder erarbeitet sich viele Torchancen, nutzt aber zu wenige davon. Durch die Ausfälle von Füllkrug, Yuya Osako und zuvor auch Milot Rashica fehlten in den bisherigen Spielen immer wieder wichtige Torgaranten.

Mit Ausnahme von Füllkrug wird sich in den kommenden Wochen das Lazarett bei Werder aber lichten und Trainer Florian Kohfeldt kann hoffentlich aus dem Vollen schöpfen. Eine Garantie für den Erfolg ist ein kompletter Kader allerdings auch nicht. Den Erfolg muss sich Werder trotzdem hart erarbeiten, und diese harte Arbeit werden die Mannschaft und das Trainerteam auch abliefern. Ich glaube daher: Das Saisonziel Europa bleibt trotz der bislang mäßigen Punkteausbeute bis zum Saisonende in greifbarer Nähe.

Dieter Eilts (54)

schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. Der Ehrenspielführer der Bremer, Europameister von 1996 und ehemalige U21-Nationaltrainer schaut bei Werders Spielen in dieser Saison genau hin und analysiert die Leistungen der Mannschaft.