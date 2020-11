Pokalspiel und drei Ligaspiele terminiert

Werder muss dreimal sonnabends ran

wk

Einen Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, tritt Werder im DFB-Pokal bei Hannover 96 an. An den Bundesligaspieltagen 13 bis 15 treten die Bremer jeweils am Sonnabend um 15.30 Uhr an.