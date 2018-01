„Losfee“ Oliver Roggisch hat Werder Bremen in der nächsten Runde des DFB-Pokals eine anspruchsvolle Aufgabe zugewiesen. Im Viertelfinale, das am 6. und 7. Februar ausgespielt wird (termingenaue Ansetzungen folgen), trifft Werder auf Bayer 04 Leverkusen. Die Leverkusener genießen für die Partie Heimreicht.

Was auf dem Papier nach einer der schwierigsten möglichen Aufgaben aussieht, könnte für Werder tatsächlich ein gutes Omen sein: In der Saison 2015/2016 erst konnte Werder sich ebenfalls im Viertelfinale mit 3:1 in Leverkusen durchsetzen. Santiago Garcia, Claudio Pizarro und Florian Grillitsch drehten damals die Partie, nachdem Javier „Chicharito“ Hernandez die Werkself in Führung gebracht hatte. Noch dazu kam auch Werders letzter Pokalsieg gegen Leverkusen zustande: Im Pokalfinale der Saison 2008/2009 war es Mesut Özil, der mit seinem goldenen Tor Werders bis heute letzten Titelgewinn perfekt machte.

Ohnehin: In bislang sechs Duellen hieß der Sieger jedes Mal Werder. Ob die Serie hält, wird sich in gut vier Wochen in Leverkusen entscheiden.

Sechs Spiele, sechs Siege: #Werder ist im #DFBPokal gegen Leverkusen ungeschlagen. Gutes Omen für Duell Nummer sieben dieses Jahr. pic.twitter.com/knQ4xEx2SY — Patrick Hoffmann (@der_hopper) January 7, 2018

