Freiburg gilt als wärmste Stadt Deutschlands, doch am Sonnabend war davon nichts zu sehen. Eisige Kälte und Schneefall begleiteten schon Werders 0:1-Niederlage beim SC Freiburg und sorgten dann auch noch dafür, dass die Bremer am Abend nicht, wie geplant, nach Hause fliegen konnten. „Leider gab es keine Möglichkeit, das Flugzeug, das uns noch am Abend nach Bremen gebracht hätte, zu enteisen. Das Risiko eines Flugs wäre zu groß gewesen, deshalb haben wir uns dafür entschieden, eine weitere Nacht in Freiburg zu verbringen“, wird Sportchef Frank Baumann in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Die Bremer konnten spontan länger in ihrem Hotel in Freiburg bleiben. Sie fliegen nun am Sonntagmittag von Frankfurt aus nach Bremen, wo die Mannschaft voraussichtlich am frühen Nachmittag eintrifft.