Um es vorwegzunehmen: Das kann ein sehr trauriger Tag werden – vielleicht der traurigste für Werder in den letzten 40 Jahren. Genau 1900 Bundesliga-­Spiele, so viel wie kein anderer Klub. Und nun das letzte für lange Zeit? Was für ein Gedanke! Abstrus. Unfassbar. Aber bei realistischer Betrachtung bleibt nichts anderes als die Erkenntnis: Das sind selbstgemachte Leiden – egal, wie es ausgeht.

Den tiefen Fall hat niemand allein zu verantworten, nein: Werder hat als Gesamtpaket nicht mehr funktioniert. Mannschaft, Trainer, Vorstand, Aufsichtsrat: Sie alle müssen sich den Schuh anziehen und einräumen, dass sie auf eine solche Eskalation der Dinge überhaupt nicht vorbereitet waren. Klar, wer die Europa League anvisiert, der behandelt den plötzlich einsetzenden Abstiegskampf erst mal wie einen vorbeiziehenden Regenschauer.

Auf Ersatzbänken bedient

Das stellte sich als fatal heraus, aber schon davor lag eine schwerwiegende Fehleinschätzung: Der Verlust von Max Kruse war eben doch nicht so zu kompensieren wie die Macher im Verein es sich vorstellten. Und das hat natürlich auch mit der Kaderplanung zu tun, die eher fantasielos war. Denn es reicht nicht aus, sich nur auf den Ersatzbänken der Liga zu bedienen (Toprak, Lang, Bittencourt, Selke, Vogt). Eine kreative Scouting-Abteilung jedenfalls fischt auch schon mal Perlen, wo andere nicht suchen. Durch Einfallsreichtum aber haben sich Werders Talentsichter zuletzt nicht ausgezeichnet. Und auch aus der eigenen Nachwuchs-Akademie schaffte in den letzten zehn Jahren einzig Maximilian Eggestein den Durchbruch.

Damit sind wir automatisch beim nächsten Problem: Genau auf diesen Positionen, die so wichtig sind, tummeln sich in großer Zahl verdiente Alt-Werderaner. Der Klub schmort im eigenen Saft und kommt als Versorgungsstation für Ehemalige und Freunde daher. Dass der Vorstand dieses Konzept abnickt oder einfach mitträgt, spricht auch nicht für seine fortschrittliche Denke. In modernen Unternehmen jedenfalls gilt längst der Grundsatz: Wir brauchen Input von außen. Das würde auch Werder gut tun – in jeder Abteilung inklusive Geschäftsleitung.

Fehlende Debattenkultur

Ohnehin droht der Verein auch an der fehlenden Debattenkultur zu scheitern. Immer harmonisch, immer konfliktscheu, immer schön lieb sein. Sie umarmen sich alle und geben die heile Werder-Familie. Manchmal aber muss man sich auch an den Flodders orientieren. Die vorhergehende Generation der Fischers, Müllers und Allofs haben nach außen zwar auch immer auf Familie gemacht, aber nach innen konnten sie streiten wie die Kesselflicker. Und am Ende kamen fast immer erfolgreiche Lösungen heraus. Soll heißen: Werder braucht wieder Querdenker und eine Kultur der Auseinandersetzung.

Schließlich der Trainer: Er hat gefühlt all seine Spieler bekommen, die er haben wollte. Indes: Er hat sie nicht besser gemacht, und er hat immer wiederkehrende Fehler nicht ausbessern können. 21 Standard-Gegentore trotz eigens bestelltem Standardtrainer sind schon starker Tobak. Florian Kohfeldt hat sich zwar profiliert als eloquenter Krisenerklärer, aber als Krisenbewältiger konnte er sich nicht outen.

Unterm Strich kann den Verein also nur eine knallharte Aufarbeitung voranbringen – egal, wie die Sache ausgeht. Dabei muss eine komplette Neu-Ausrichtung genauso zur Diskussion stehen wie der Gedanke, Entscheidungsträger von außen zuzulassen, die frische Ansätze und andere Methoden haben. Und es ist auch nicht verboten, schon bei der Analyse den Rat von dritter Seite einzuholen. Werder muss sich neu erfinden, Werder muss wieder für etwas stehen, denn Werder ist aus der Zeit gefallen. Noch einmal: Egal, wie es ausgeht.

Zur Person

Jörg Wontorra (71)

ist als Sportmoderator eine Legende und ­arbeitet für „Sky“. Im wöchentlichen Wechsel mit Peter Gagelmann, Lou Richter, Christian Stoll und Daniel Boschmann schreibt Jörg ­Wontorra in unserer Zeitung, was ihm im Bundesliga-­Geschehen aufgefallen ist.