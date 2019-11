Zunächst schickte Werder am Mittwochmorgen die positive Nachricht in die Welt: Theo Gebre Selassie, seit 2012 Teil der Mannschaft, verlängert vorzeitig seinen Vertrag bis 2021. Eine gute Stunde später, um kurz nach 11 Uhr, gab der Verein die nächste Mitteilung heraus, eine schlechte Nachricht. Für Ömer Toprak ist die Hinrunde zu Ende. Der Innenverteidiger zog sich eine Muskelsehnen-Verletzung zu, die einen weiteren Einsatz in diesem Jahr unmöglich macht.

Bereits am Montagabend hatte Werder Gewissheit, dass es den nächsten längerfristigen Ausfall zu verzeichnen gibt. Mit einer Magnetresonanztomographie (MRT) wurde die Blessur in der Wade festgestellt. So schön die Verlängerung Gebre Selassies für die Bremer Fans auch sein mag, kurzfristig wiegt der Ausfall Topraks bis zur Rückrunde schwerer. „Das ist sehr, sehr schade, für ihn insbesondere„, sagt Frank Baumann. „Ömer ist sehr enttäuscht. Er möchte helfen und kann es nicht.“

Die Verletzung ist Pech

Beim Aufwärmen vor dem Spiel in Mönchengladbach hat sich Toprak verletzt und kurzfristig spielunfähig gemeldet. Zunächst, nach einer manuellen Behandlung, schien es ein eher harmloses Problem in der Wadenmuskulatur zu sein. „Ömer hatte am Sonntag kein so großes Schmerzempfinden. Deshalb dachten wir nicht, dass es etwas Schlimmeres ist„, sagt Baumann. Bis die Aufnahmen des MRT am Montag eine andere, bittere Gewissheit brachte. Baumann: „Entsprechend groß ist die Enttäuschung jetzt.“

Die unheimliche Serie an Verletzungen reißt also nicht ab. Und mit jeder neuen Verletzung rücken ältere Fragen wieder in den Mittelpunkt: Ist das jetzt alles nur Zufall und Pech? Oder werden Verletzungen bei Werder nicht erkannt oder falsch behandelt? Baumann, der als nüchterner Typ nicht zu Verschwörungstheorien neigt, sagt: „Bei Ömer kommt einfach Pech dazu. Er hat nicht zu viel trainiert oder falsch. Es ist das erste Mal, dass Ömer im Bereich der Wade Probleme hat."

Nicht Topraks erster Rückschlag

Seit seinem Wechsel von Dortmund nach Bremen im Sommer hat der 30-Jährige hingegen schon länger Probleme mit der Muskulatur im Wadenbereich. Nach einem Muskelfaserriss am 2. Spieltag in Hoffenheim stand er am 7. Spieltag gegen Frankfurt vor einem Comeback, dann eine Woche später gegen Hertha, Toprak erlitt jeweils kurzfristig einen Rückschlag und spielte nicht.

Den Verdacht, in der medizinischen Betreuung sei etwas falsch gelaufen, weist Baumann von sich. „Wir prüfen jeden Einzelfall: Wie ist die Diagnostik verlaufen? Wie die Reha? Wie die Wiedereingliederung ins Mannschaftstraining?" Ein Anhaltspunkt, warum bei Werder immer wieder schwere Blessuren auftreten, hat sich dadurch nicht ergeben.

„Es gibt die Versuchung, so schnell wie möglich zurückzukommen. Sowohl Ömer als auch Niclas haben versucht, der Mannschaft schnell wieder zu helfen„, weiß Werders Sportchef. „Gerade bei Muskelverletzungen muss man vorsichtig sein. Da kann es sein, dass man in der Reha einen Tick zu früh zu viel gemacht hat.“ Ein Satz, den er allgemein verstanden wissen will und nicht auf Toprak bezogen.

Die Kaufklausel greift im Sommer

Möglich sei auch, dass es Zusammenhänge mit anderen gesundheitlichen Problemen gebe. Vorschädigungen bestimmter Körperbereiche, Überbelastungen. Oder es sind andere Schwachstellen: der Rücken, ein entzündeter Zahn, eine Fehlstellung, ein Halswirbel. „Die Frage ist, woran es liegt. Es kann verschiedene Ursachen geben„, sagt Baumann. „Das ist sehr komplex.“

Es überrascht, wie sich Toprak vom Hoffnungsträger der Defensiven zu einem tragischen Fall entwickelt hat. Es sind nicht nur die dürftigen Einsatzzeiten, die auffallen. Von zwölf möglichen Partien stand er nur viermal auf dem Platz. Im ersten Spiel gegen Düsseldorf musste er nach 82 Minuten verletzt runter, im zweiten gegen Hoffenheim nach 17. Im dritten Einsatz erzielte er in Leverkusen ein Eigentor. Im vierten patzte Toprak, sodass Freiburg in letzter Sekunde zum Ausgleich kam. Eine Erfolgsgeschichte liest sich anders.

Zunächst ist Toprak bis Saisonende von Dortmund ausgeliehen. Anschließend greift eine Kaufverpflichtung, die mit der Leihgebühr bei 6,5 Millionen Euro liegt. Ein hoher Preis für einen Spieler, der nahezu die komplette Hinrunde ausfällt. Und der mit 30 auf die Zielgerade der Karriere einbiegt. Ob es die Möglichkeit gäbe, aus dem Vertrags auszusteigen, will Baumann nicht kommentieren. Er denkt ohnehin nicht daran: „Wir sind nach wie vor 100-prozentig überzeugt von Ömers Qualität, seinem Körper, seiner Erfahrung. Wir würden uns sehr freuen, wenn er über den Sommer hinaus bei uns spielen würde."

Zur Sache

Werders lange Verletzten-Serie in dieser Saison

Die Vorbereitung auf die Saison hatte noch gar nicht begonnen, da gab es mit Sebastian Langkamp bereits den ersten Verletzten, es war ein Muskelfaserriss. Kurz darauf musste sich Milos Veljkovic einer Zeh-OP unterziehen, der zweite Innenverteidiger fehlte verletzt. Und so ging es weiter: Knie-OP bei Kevin Möhwald, Ludwig Augustinsson und Fin Bartels. Der Kreuzbandriss bei Niclas Füllkrug, Werders einzigem Stoßstürmer, trifft den Klub besonders hart. Es ist fraglich, ob Füllkrug in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommt. Und dazu gibt es sehr viele Muskel-Blessuren, immer wieder. Kapitän Niklas Moisander fehlt beispielsweise bereits seit Anfang September. Der Zeitpunkt seines Comebacks ist weiterhin unbestimmt, gegen Schalke ist er auf jeden Fall noch nicht dabei. Yuya Osako fehlte ebenfalls über einen Monat, auch bei ihm waren es muskuläre Probleme. Auch Milot Rashica musste wegen eines Muskelfaserrisses einen Monat aussetzen. Maximilian Eggestein plagten Rückenprobleme. Ebenso Claudio Pizarro, bei dem sich die Fehlzeit immerhin auf zwei Bundesligaspiele addierte.