Linksverteidiger ist verletzt

Werder muss vorerst auf Augustinsson verzichten

Daniel Cottäus

Ludwig Augustinsson humpelte am Mittwochabend beim 1:0-Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Jahn Regensburg in der 74. Minute vom Platz. Am Samstag gegen Leipzig wird er sicher nicht spielen können.