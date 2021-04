Die Werder-Spieler müssen vorerst nicht in Quarantäne trainieren. (nordphoto GmbH / Stoever)

Erleichterung beim SV Werder Bremen und Sportchef Frank Baumann: Die 36 deutschen Profi-Clubs der Bundesliga und 2. Liga müssen trotz steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie vorerst keine Quarantäne-Trainingslager absolvieren, um sich noch mehr vor einer Ansteckung zu schützen. Das gab die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Dienstagnachmittag bekannt. Bei Werder wurde diese Entscheidung wohlwollend zur Kenntnis genommen.

„Die Gefahr einer Mannschafts-Quarantäne – wie es Regensburg vor ein paar Wochen erleben musste – ist aktuell nicht sehr groß. Insofern ist das jetzt erstmal der richtige Schritt“, kommentierte Werder-Sportchef Frank Baumann die DFL-Entscheidung auf der Bremer Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Regensburg. Es habe zwar auch in der letzten Woche den einen oder anderen Corona-Fall im deutschen Profi-Fußball gegeben, aber bei Werder ist man überzeugt, „dass zum aktuellen Zeitpunkt ein Quarantäne-Trainingslager nicht notwendig ist. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass es seit dem 1. April vor den Trainingseinheiten oder an Reisetagen noch zusätzliche verpflichtende Schnelltests gibt.“ Denn diese engmaschigen Tests würden dazu führen, dass bei einem positiven Fall nicht gleich das ganze Team in Quarantäne müsse.

Sollte sich allerdings die pandemische Lage im Bundesgebiet weiter verschlechtern, dann will das DFL-Präsidium die Situation neu abschätzen: „Die Entscheidung über ein mögliches ‚Quarantäne-Trainingslager‘ im weiteren Saisonverlauf wird unter Berücksichtigung der weiteren Gesamtentwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland und die Auswirkungen auf den Profifußball getroffen. Ein möglicher Beschluss würde mindestens acht Tage vor Beginn des Trainingslagers gefasst.“

Baumann forderte in diesem Zusammenhang noch mal, „dass die Spieler und alle Beteiligten sich jetzt weiterhin diszipliniert an die Maßnahmen und Vorgaben halten, damit wir als Werder Bremen und der Fußball insgesamt sehr gut durch die Pandemie kommen“. Denn eins steht fest: „Im Sommer steht nach der Saison relativ schnell die Europameisterschaft an, sodass es wenig Möglichkeiten gibt, noch Spiele nachzuholen. Da wäre eine Zwangsquarantäne für die ganze Mannschaft natürlich schlecht.“